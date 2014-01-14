CodeBaseSeções
J2JMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Média móvel com a média adaptativa JMA dupla do intervalo de preço.

A média é calculada da seguinte maneira:

J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))

onde:

  • JMA() - algoritmo da média adaptativa JMA;
  • PRICE[] - valor da série de preço;
  • bar - barra atual.

A média mostra bons resultados em tendências de curto e longo prazo. Não é recomendado utilizar valores grandes na segunda profundidade de suavização Lenght2. Neste último caso, o indicador começa a trabalhar como uma média JMA padrão tendo o parâmetro de Lenght igual à soma de Lenght1 e length2.

Os indicadores ColorJ2JMA e J2JMA utilizam a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser colocada em terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

ColorJ2JMA

RBCI RBCI

Índice de Canal de Faixa Limitada ou Range Bound Channel Index (RBCI) é um filtro digital que remove a baixa tendência de freqüência, gerada por componentes do espectro de baixa freqüência, e também, o ruído de alta freqüência, gerada por componentes do espectro de alta freqüência.

JFATL JFATL

Este indicador é uma combinação do filtro digital e analógico FATL com a média adaptativa JMA.

SATL SATL

Slow Adaptive Trend Linea (SATL - Linha de Tendência Adaptativa Lenta) é utilizada para para suprimir ruídos e ciclos de mercado com períodos de oscilações mais longos.

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

O indicador gera sinais de compra/venda e emite alertas no cruzamento dos níveis sobre-comprados ou sobre-vendidos do indicador oscilador estocástico.