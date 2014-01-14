Participe de nossa página de fãs
J2JMA - indicador para MetaTrader 5
- 3282
-
Média móvel com a média adaptativa JMA dupla do intervalo de preço.
A média é calculada da seguinte maneira:
J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))
onde:
- JMA() - algoritmo da média adaptativa JMA;
- PRICE[] - valor da série de preço;
- bar - barra atual.
A média mostra bons resultados em tendências de curto e longo prazo. Não é recomendado utilizar valores grandes na segunda profundidade de suavização Lenght2. Neste último caso, o indicador começa a trabalhar como uma média JMA padrão tendo o parâmetro de Lenght igual à soma de Lenght1 e length2.
Os indicadores ColorJ2JMA e J2JMA utilizam a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser colocada em terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/431
