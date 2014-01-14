Média móvel com a média adaptativa JMA dupla do intervalo de preço.

A média é calculada da seguinte maneira:

J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))



onde:

JMA() - algoritmo da média adaptativa JMA;

PRICE[] - valor da série de preço;

bar - barra atual.

A média mostra bons resultados em tendências de curto e longo prazo. Não é recomendado utilizar valores grandes na segunda profundidade de suavização Lenght2. Neste último caso, o indicador começa a trabalhar como uma média JMA padrão tendo o parâmetro de Lenght igual à soma de Lenght1 e length2.

Os indicadores ColorJ2JMA e J2JMA utilizam a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser colocada em terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".