O indicador J2JMA implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries de preço processadas ​​pelo algoritmo J2JMA.

Em muitas situações esta abordagem é mais informativa com a finalidade de análise.

Este indicador requer o arquivo do indicador J2JMA.ex5 compilado. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador J2JMACandle