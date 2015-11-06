CodeBaseSeções
J2JMACandle - indicador para MetaTrader 5

O indicador J2JMA implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries de preço processadas ​​pelo algoritmo J2JMA.

Em muitas situações esta abordagem é mais informativa com a finalidade de análise.

Este indicador requer o arquivo do indicador J2JMA.ex5 compilado. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador J2JMACandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13835

ColorJ2JMAStDev ColorJ2JMAStDev

O indicador ColorJ2JMA mostrando a força adicional da tendência usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

ColorJ2JMA_HTF ColorJ2JMA_HTF

O indicador ColorJ2JMA com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

J2JMASign J2JMASign

O indicador de sinal Semaphore é ativado quando a média móvel J2JMA muda de direção.

J_TPO_HTF J_TPO_HTF

O indicador J_TPO com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.