J2JMACandle - indicador para MetaTrader 5
O indicador J2JMA implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries de preço processadas pelo algoritmo J2JMA.
Em muitas situações esta abordagem é mais informativa com a finalidade de análise.
Este indicador requer o arquivo do indicador J2JMA.ex5 compilado. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador J2JMACandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13835
ColorJ2JMAStDev
O indicador ColorJ2JMA mostrando a força adicional da tendência usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.ColorJ2JMA_HTF
O indicador ColorJ2JMA com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.