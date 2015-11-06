Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorJ2JMAStDev - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1307
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador ColorJ2JMA mostrando a força adicional da tendência usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão
Se o desvio padrão do indicador ColorJ2JMA está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção da tendência atual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente 1 do filtro da lei quadrática input double dK2=2.5; // Coeficiente 2 do filtro lei quadrática
Se o desvio padrão está mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então ocorre o aumento de tamanho do ponto. Assim, ficamos com 3 níveis de indicação da força tendência.
- fraco - sem pontos;
- médio - pequenos pontos coloridos;
- forte - grandes pontos coloridos.
O indicador ColorJ2JMAStDev usa a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para o diretório <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização da classe foi exaustivamente descrita no artigo "Séries de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais".
Fig.1. O indicador ColorJ2JMAStDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13830
O indicador ColorJ2JMA com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.iVAR_HTF
O indicador iVAR com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
O indicador J2JMA implementado como uma sequência de candles.J2JMASign
O indicador de sinal Semaphore é ativado quando a média móvel J2JMA muda de direção.