O indicador ColorJ2JMA mostrando a força adicional da tendência usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão

Se o desvio padrão do indicador ColorJ2JMA está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção da tendência atual.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Se o desvio padrão está mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então ocorre o aumento de tamanho do ponto. Assim, ficamos com 3 níveis de indicação da força tendência.

fraco - sem pontos; médio - pequenos pontos coloridos; forte - grandes pontos coloridos.

O indicador ColorJ2JMAStDev usa a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para o diretório <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização da classe foi exaustivamente descrita no artigo "Séries de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig.1. O indicador ColorJ2JMAStDev