Composite High/Low Momentum Blau_HLM - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
2020
(18)
blau_hlm.mq5 (6.44 KB)
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB)
Autor: Andrey N. Bolkonsky

O Composite High-Low Momentum é descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_HLM.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Indicador Composite High-Low Momentum por William Blau

Cálculo:

O Composite High/Low Momentum é calculado da seguinte forma:

HLM(q) = HMU(q) - LMD(q)

onde:

  • q - número de barras, utilizado no cálculo da tendência do Momentum de alta e do de baixa;
  • HMU(q) - tendência de alta do Momentum (barra q;
  • LMD(q) - tendência de queda do Momentum (barras q).

O Composite High / Low Momentum suavizadas é calculado da seguinte forma:

HLM(q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) = EMA(EMA(EMA( HMU(q)-HMD(q) ,r),s),u)

onde:

  • q - número de barras, usado no cálculo da tendência de alta e baixa do movimento;
  • HMU(q) - tendência de alta do Momentum (barra q;
  • LMD(q) - tendência de baixa do Momentum (barras q);
  • HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum;
  • EMA(HLM(q),r) - 1º suavização - EMA (r), aplicada ao Composite High / Low Momentum;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - EMA (s), aplicada ao resultado da 1º suavização;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3º suavização - EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização.
Parâmetros de entrada:
  • q - número de barras, utilizado no cálculo de HLM (por padrão q = 2);
  • r - período do 1º EMA, aplicada a HLM (por padrão r = 20);
  • s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
  • u - período do 3º EMA, aplicado ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3).
Nota:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
  • Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/382

