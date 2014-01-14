Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Composite High/Low Momentum Blau_HLM - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2020
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Andrey N. Bolkonsky
O Composite High-Low Momentum é descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_HLM.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Indicador Composite High-Low Momentum por William Blau
Cálculo:
O Composite High/Low Momentum é calculado da seguinte forma:
HLM(q) = HMU(q) - LMD(q)
onde:
- q - número de barras, utilizado no cálculo da tendência do Momentum de alta e do de baixa;
- HMU(q) - tendência de alta do Momentum (barra q;
- LMD(q) - tendência de queda do Momentum (barras q).
O Composite High / Low Momentum suavizadas é calculado da seguinte forma:
HLM(q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) = EMA(EMA(EMA( HMU(q)-HMD(q) ,r),s),u)
onde:
- q - número de barras, usado no cálculo da tendência de alta e baixa do movimento;
- HMU(q) - tendência de alta do Momentum (barra q;
- LMD(q) - tendência de baixa do Momentum (barras q);
- HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum;
- EMA(HLM(q),r) - 1º suavização - EMA (r), aplicada ao Composite High / Low Momentum;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - EMA (s), aplicada ao resultado da 1º suavização;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3º suavização - EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização.
- q - número de barras, utilizado no cálculo de HLM (por padrão q = 2);
- r - período do 1º EMA, aplicada a HLM (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
- u - período do 3º EMA, aplicado ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
- Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/382
O arquivo CSV foi desenvolvido para escrever notícias econômicas, mas houve um problema que o Terminal não distingue as linhas, exatamente o número necessário quando se trabalha com o arquivo CSV. É por isso que eu decidi compartilhar minha solução deste problema.X-bars Fractals
O indicador X-bars Fractals permite definir o número de barras à esquerda e à direita do fractal. É bom para verificação dos extremos globais.
A classe é a versão simplificada da classe CArrayRing: tem um tamanho fixo pré-determinado de 256 elementos, é mais rápida e permite organizar a mini-série temporal, minibuffers do indicador, buffers de tamanhos curtos para armazenar dados intermediários de fluxo dentro do Expert Advisor ou indicador.Breakout Bars Trend v2
A segunda versão (editado e adicionada) do indicador alternativo para a definição de tendências com base nas barras de ruptura e da distância das extremidades. Os níveis de ruptura e tamanho das tendências anteriores são adicionados.