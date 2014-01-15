Quando aparece uma nova barra, o indicador define os pontos para desenhar as linhas de tendências e, se as coordenadas dos pontos são alterados, ele redesenha as linhas. Ao determinar os pontos, a barra atual é ignorada. Linhas de suporte são desenhadas em baixo e as linhas de resistência são desenhadas em cima. Existem dois pontos de determinação do indicador. Ambos os tipos são descritos a seguir no exemplo da linha de de suporte.

Parâmetros principais:

InpLineType - Tipo de linha

InpLeftExmSide - Lado extremo esquerdo* (tipo 1, 2)

InpRightExmSide - Lado extremo direito (Tipo 1)

InpFromCurrent - distância da barra atual (tipo 2)

InpPrevExmBar - Considerar as barras antes do extremum (Tipo 2)

Tipo 1. Por dois extremums

A partir da penúltima barra "vá" para a esquerda e procure o primeiro (à direita) ponto-extremo das barras InpRightExmSide em ambos os seus lados. Novamente, desde o primeiro ponto "vá" para a esquerda e procure o segundo (esquerdo) ponto extremo das barras InpLeftExmSide em ambos os seus lados. Desenhe a linha de tendência.





Tipo 2. Extremum e delta.

A partir da penúltima barra "vá" para a esquerda e procure o segundo (esquerdo) ponto extremo de InpLeftExmSide em ambos os lados. A partir da barra atual de InpFromCurrent para o segundo ponto de extremo, procure pela barra com o menor delta**. Duas variantes são possíveis: considerae ou não a barra do lado direito do segundo ponto.

Desenhe a linha de tendência.

а) As linhas são desenhadas considerando as barras a partir do lado direito do ponto esquerdo.







а) As linhas são desenhadas não considerando as barras a partir do lado direito do ponto esquerdo.





*Se considera o extremo uma barra que tenha ambos os lados da N-barra com mínimos mais altos e máximas mais baixas. Na verdade, o extremo é praticamente idêntico ao do fractal de N-barrras.

**Para calcular Delta utiliza-se a seguinte fórmula:

para suporte: (preço da direita - preço da esquerda) / (índice da barra da direita - índice da barra a esquerda)

para resistência: (preço esquerdo - preço direito) / (índice da barra direita - índice da barra a esquerda)

Recomendações: