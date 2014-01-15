CodeBaseSeções
AutoTrendLines - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Atualizado:
Quando aparece uma nova barra, o indicador define os pontos para desenhar as linhas de tendências e, se as coordenadas dos pontos são alterados, ele redesenha as linhas. Ao determinar os pontos, a barra atual é ignorada. Linhas de suporte são desenhadas em baixo e as linhas de resistência são desenhadas em cima. Existem dois pontos de determinação do indicador. Ambos os tipos são descritos a seguir no exemplo da linha de de suporte.

Parâmetros principais:

  • InpLineType - Tipo de linha
  • InpLeftExmSide - Lado extremo esquerdo* (tipo 1, 2)
  • InpRightExmSide - Lado extremo direito (Tipo 1)
  • InpFromCurrent - distância da barra atual (tipo 2)
  • InpPrevExmBar - Considerar as barras antes do extremum (Tipo 2)

Tipo 1. Por dois extremums

  1. A partir da penúltima barra "vá" para a esquerda e procure o primeiro (à direita) ponto-extremo das barras InpRightExmSide em ambos os seus lados.
  2. Novamente, desde o primeiro ponto "vá" para a esquerda e procure o segundo (esquerdo) ponto extremo das barras InpLeftExmSide em ambos os seus lados.
  3. Desenhe a linha de tendência.

AutoTrendLines tipo 1 (EXM_EXM)


Tipo 2. Extremum e delta.

  1. A partir da penúltima barra "vá" para a esquerda e procure o segundo (esquerdo) ponto extremo de InpLeftExmSide em ambos os lados.
  2. A partir da barra atual de InpFromCurrent para o segundo ponto de extremo, procure pela barra com o menor delta**. Duas variantes são possíveis: considerae ou não a barra do lado direito do segundo ponto.
  3. Desenhe a linha de tendência.

а) As linhas são desenhadas considerando as barras a partir do lado direito do ponto esquerdo.

AutoTrendLines tipo 2 (EXM_DELTA) InpPrevExmBar = true


а) As linhas são desenhadas não considerando as barras a partir do lado direito do ponto esquerdo.

AutoTrendLines tipo 2 (EXM_DELTA) InpPrevExmBar = false


*Se considera o extremo uma barra que tenha ambos os lados da N-barra com mínimos mais altos e máximas mais baixas. Na verdade, o extremo é praticamente idêntico ao do fractal de N-barrras.

**Para calcular Delta utiliza-se a seguinte fórmula:

para suporte: (preço da direita - preço da esquerda) / (índice da barra da direita - índice da barra a esquerda)

para resistência: (preço esquerdo - preço direito) / (índice da barra direita - índice da barra a esquerda)

Recomendações:

  • O extremo do lado esquerdo deve ter um valor maior do que o extremo do lado direito, é por isso que o parâmetro do seu lado é definido mais alto.
  • Recomenda-se observar o comportamento do indicador com um pequeno valor de seus parâmetros no tempo gráfico М1 antes de sua aplicação.
  • Na minha opinião a linha do segundo tipo (extremo e delta) são mais dinâmicos, e correspondem melhor ao mercado.
  • Depois de cada parâmetro, nota-se sobre o tipo do desenho que ele afeta (as exceções são essas propriedades da linha como a espessura e cor).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1220

