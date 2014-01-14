CodeBaseSeções
BrainTrend2Stop - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
BrainTrend2Stop é um indicador de detecção de inversão de tendência, ele é exibido pelas linhas de stops. A Intersecção da linha indica a reversão de tendência e o tempo para fechar as posições abertas anteriormente. O Algoritmo BrainTrend2Sig baseia-se no processamento de informação dos indicadores ATR e do Oscilador Estocástico.

Neste indicador foram extraídas todas as variáveis do algoritmo que podem ser controlados em parâmetros de entrada do indicador, por isso pode ser usado apenas configurando o período ATR.

Linha na cor azul abaixo das mínimas dos candles indicam duas coisas:

  1. A tendência do mercado é de crescimento;
  2. O significado da linha em si - a proteção para aquele nível ou você recolhe os lucros (se a posição for rentável) para uma posição comprada.

Linha na cor vermelha acima das máximas dos candles indicam duas coisas:

  1. A tendência do mercado está decrescendo;
  2. O significado da linha em si - a proteção para aquele nível ou você recolhe os lucros (se a posição for rentável) para uma posição vendida.

BrainTrend1 BrainTrend1

Indicador de Direção de Tendência BrainTrend1.

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

BrainTrend1Sig é um indicador para abertura e fechamento de posição. Indica pontos de reversão de tendência quando o preço atinge valores extremos.

A classe para desenhar o indicador MFI usando o buffer anel A classe para desenhar o indicador MFI usando o buffer anel

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Fluxo de Dinheiro (Money Flow Index, MFI) utilizando o algoritmo do buffer anel.

A classe para desenhar o indicador AMA usando o buffer anel. A classe para desenhar o indicador AMA usando o buffer anel.

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Média Móvel Adaptativa (Adaptive Moving Average, AMA) utilizando o algoritmo do buffer anel.