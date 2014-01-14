CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BrainTrend2Sig - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3133
Avaliação:
(39)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

BrainTrend2Sig é um indicador de tendências do mercado, que atribui um símbolo tipo semáforo abaixo ou acima dos candles de acordo com a direção da tendência.

Quando há uma tendência de queda no mercado, um símbolo vermelho é plotado acima da máxima do candle. Assim quando a tendência é para cima, um símbolo azul é plotado abaixo da mínima do candle.

O Algoritmo BrainTrend2Sig baseia-se no processamento de informação dos indicadores ATR e do Oscilador Estocástico. Neste indicador foram extraídas todas as variáveis do algoritmo que podem ser controlados em parâmetros de entrada do indicador, por isso pode ser usado apenas configurando o período ATR.

BrainTrend2Sig

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/395

A classe para desenhar o indicador AMA usando o buffer anel. A classe para desenhar o indicador AMA usando o buffer anel.

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Média Móvel Adaptativa (Adaptive Moving Average, AMA) utilizando o algoritmo do buffer anel.

A classe para desenhar o indicador MFI usando o buffer anel A classe para desenhar o indicador MFI usando o buffer anel

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Fluxo de Dinheiro (Money Flow Index, MFI) utilizando o algoritmo do buffer anel.

RD-TrendTrigger RD-TrendTrigger

Oscilador que utiliza o cálculo da média T3 da Análise Técnica de Ações e Commodities (Dec. 2004).

WcciPatterns WcciPatterns

Indicador Woodies CCI Paterns.