BrainTrend2Sig - indicador para MetaTrader 5
3133
- 3133
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
BrainTrend2Sig é um indicador de tendências do mercado, que atribui um símbolo tipo semáforo abaixo ou acima dos candles de acordo com a direção da tendência.
Quando há uma tendência de queda no mercado, um símbolo vermelho é plotado acima da máxima do candle. Assim quando a tendência é para cima, um símbolo azul é plotado abaixo da mínima do candle.
O Algoritmo BrainTrend2Sig baseia-se no processamento de informação dos indicadores ATR e do Oscilador Estocástico. Neste indicador foram extraídas todas as variáveis do algoritmo que podem ser controlados em parâmetros de entrada do indicador, por isso pode ser usado apenas configurando o período ATR.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/395
