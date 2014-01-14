A classe CStochasticOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class CStochasticOnRingBuffer

Título

#include <IncOnRingBuffer\CStochacticOnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CStochasticOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo com a classe do buffer anel e a classe Média Móvel também devem estar nesta pasta.

Métodos de classe

bool Init( int period_k = 5 , int period_d = 3 , int period_s = 3 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &high[] const double &low[] const double &close[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const double low, const double close, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); string NameSignal(); string Method(); int PeriodK() int PeriodS() int PeriodD() int Size();

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CStochasticOnRingBuffer.mqh> CStochasticOnRingBuffer st; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { st.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { MainBuffer[i] = st[rates_total- 1 -i]; SignalBuffer[i] = st.signal[rates_total- 1 -i]; } ... return (rates_total); }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

O arquivo Test_ Stochastic _OnArrayRB.mq5 calcula o indicador baseado na série temporal de preços. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado. O arquivo Test_ Stochastic _OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). No início, o Stochastic Oscilator é calculado e desenhado. Em seguida, com base no buffer de anel mais duas linhas são desenhadas no Stochastic Oscilator . https://www.mql5.com/pt/docs/series/bufferdirection

O resultado do trabalho do Test_Stochastic_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_Stochastic_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.