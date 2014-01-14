Participe de nossa página de fãs
Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI - indicador para MetaTrader 5
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Ergodic CMI-Oscillator (baseado no Índice Momentum Candlestick) descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_CMI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Ergodic CMI-Oscillator por William Blau
Cálculo:
O Ergodic CMI-Oscillator é definido como se segue:
Ergodic_CMI(price1,price2,q,r,s,u) = CMI(price1,price2,q,r,s,u)
SignalLine(price1,pric2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CMI(price1,pric2,q,r,s,u) ,ul)
onde:
- Ergodic_CMI() - Ergodic - Índice Candlestick Momentum CMI(price1,price2,q,r,s,u);
- SignalLine() - Linha de Sinal - média móvel exponencial suavizada EMA(ul), aplicado a Ergodic;
- ul - período de uma linha de sinal.
- graphic plot #0 - Ergodic (Índice Candlestick Momentum):
- q - número de barras, utilizado no cálculo do Candlestick Momentum (por padrão q = 1);
- r - período da 1º EMA (r), aplicado ao Candlestick Momentum (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA (s), aplicada ao resultado da 1 º suavização (por padrão s = 5);
- u - período da 3º EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
- graphic plot #1 - Linha de sinal:
- ul - período da Linha de Sinaal- EMA (ul), aplicado a Ergódica (por padrão ul = 3);
- AppliedPrice1 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice1 = PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice2 = PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
- ul>0. Se ul = 1, o sinal e as linhas principais são os mesmos;
- Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1).
