Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Autor: Andrey N. Bolkonsky

Ergodic CMI-Oscillator (baseado no Índice Momentum Candlestick) descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_CMI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Ergodic CMI-Oscillator por William Blau

Ergodic CMI-Oscillator por William Blau

Cálculo:

O Ergodic CMI-Oscillator é definido como se segue:

Ergodic_CMI(price1,price2,q,r,s,u) = CMI(price1,price2,q,r,s,u)

SignalLine(price1,pric2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CMI(price1,pric2,q,r,s,u) ,ul)

onde:

  • Ergodic_CMI() - Ergodic - Índice Candlestick Momentum CMI(price1,price2,q,r,s,u);
  • SignalLine() - Linha de Sinal - média móvel exponencial suavizada EMA(ul), aplicado a Ergodic;
  • ul - período de uma linha de sinal.
Parâmetros de entrada:
  • graphic plot #0 - Ergodic (Índice Candlestick Momentum):
    • q - número de barras, utilizado no cálculo do Candlestick Momentum (por padrão q = 1);
    • r - período da 1º EMA (r), aplicado ao Candlestick Momentum (por padrão r = 20);
    • s - período da 2ª EMA (s), aplicada ao resultado da 1 º suavização (por padrão s = 5);
    • u - período da 3º EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
  • graphic plot #1 - Linha de sinal:
    • ul - período da Linha de Sinaal- EMA (ul), aplicado a Ergódica (por padrão ul = 3);
  • AppliedPrice1 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice1 = PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice2 = PRICE_OPEN).
Notas:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
  • ul>0. Se ul = 1, o sinal e as linhas principais são os mesmos;
  • Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/380

