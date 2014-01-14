A classe COsMAOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico Oscilador de Média Móvel (Moving Average of Oscillator, OsMA) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class COsMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Título



#include <IncOnRingBuffer\COsMAOnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe COsMAOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo com as classes buffer anel, o MACD e a Média Móvel também devem ir nesta mesma pasta.

Métodos de classe

bool Init( int fast_period = 12 , int slow_period = 26 , int signal_period = 9 , ENUM_MA_METHOD fast_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD slow_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD signal_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index );

int BarsRequired(); string Name() string FastMethod() string SlowMethod() string SignalMethod() int FastPeriod() int SlowPeriod() int SignalPeriod() int Size();

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

#include <IncOnRingBuffer\C OsMA OnRingBuffer.mqh> C OsMA OnRingBuffer osma; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { osma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) OsMABuffer[i]=osma[rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

O arquivo Test_OsMA_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador com base nas séries temporais de preço. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado. O arquivo Test_OsMA_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador OsMA é calculado e desenhado. Em seguida, com base no buffer de anel deste indicador, mais um indicador OsMA é desenhado.

O resultado do trabalho do Test_OsMA_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_OsMA_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos



Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.