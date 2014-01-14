A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Convergência/Divergência da Média Móvel (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

classe CMACDOnRingBuffer

Título

#include <IncOnRingBuffer\CMACDOnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CMACDOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo com a classe do buffer anel e a classe Média Móvel também devem estar nesta pasta.

Métodos de classe

bool Init( int fast_period = 12 , int slow_period = 26 , int signal_period = 9 , ENUM_MA_METHOD fast_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD slow_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD signal_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , &bsp; bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index );

int BarsRequired(); string Name() string NameMain() string NameSignal() string FastMethod() string SlowMethod() string SignalMethod() int FastPeriod() int SlowPeriod() int SignalPeriod() int Size();

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CMACDOnRingBuffer.mqh> CMACDOnRingBuffer macd; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { macd.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { MainBuffer[i] = macd[rates_total- 1 -i]; SignalBuffer[i] = macd.signal[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

O arquivo Test_MACD_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador com base na série temporal do preço. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado. O arquivo Test_MACD_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador MACD é calculado e desenhado. Em seguida, com base no buffer anel deste indicador, mais um indicador MACD é desenhado.

O resultado do trabalho do Test_MACD_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_MACD_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos



Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.