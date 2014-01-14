Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
A classe para desenhar um indicador MACD usando o buffer anel. - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2061
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Convergência/Divergência da Média Móvel (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) utilizando o algoritmo do buffer anel.
Declaração
classe CMACDOnRingBuffer
Título
#include <IncOnRingBuffer\CMACDOnRingBuffer.mqh>
O arquivo da classe CMACDOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo com a classe do buffer anel e a classe Média Móvel também devem estar nesta pasta.
Métodos de classe
//--- método de inicialização: bool Init( // se com erro vai retornar "false", se bem sucedido - "true" int fast_period = 12, // o período rápido da Média Móvel suavizada int slow_period = 26, // o período lento Média Móvel suavizada int signal_period = 9, // o período do sinal da Média Móvel suavizada ENUM_MA_METHOD fast_method = MODE_EMA, // o método da Média Móvel rápida suavizada ENUM_MA_METHOD slow_method = MODE_EMA, // o método da Média Móvel lenta suavizada ENUM_MA_METHOD signal_method = MODE_SMA, // o método de sinal da Média Móvel suavizada int size_buffer = 256, &bsp;// o tamanho do buffer anel o número de dados armazenados bool as_series = false // verdadeiro, se for uma série temporal, falso a indexação for usual nos dados de entrada );
//--- O método de cálculo baseado na série de tempo ou no buffer do indicador: int MainOnArray( // retorna o número de elementos processados const int rates_total, // o tamanho da array[] const int prev_calculated, // elementos processados na chamada anterior const double &array[] // a array dos valores de entrada );
//--- Método de cálculo com base em elementos de série separados da array double MainOnValue( // retorna o valor MACD para o elemento configurado const int rates_total, // o tamanho da array const int prev_calculated, // elementos processados da array const int begin, // a partir de onde os dados significativos da array iniciam const double value, // o valor do elemento da array const int index // o índice do elemento );
//--- Métodos de acesso aos dados: int BarsRequired(); // Retorna o número necessário de barras para desenhar o indicador string Name() // Retorna o nome do indicador string NameMain() // Retorna o nome da linha principal do indicador string NameSignal() // Retorna o nome da linha de sinal do indicador string FastMethod() // Retorna o método de suavização de linha rápida na forma de linha de texto string SlowMethod() // Retorna o método de suavização da linha lenta na forma da linha de texto string SignalMethod() // Retorna o método de suavização da linha de sinal na forma de linha de texto int FastPeriod() // Retorna o período de suavização de linha rápida int SlowPeriod() // Retorna o período de suavização da linha lenta int SignalPeriod() // Retorna o período de suavização da linha de sinal int Size(); // Retorna o tamanho do buffer anel
Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:
//--- A classe com os métodos de cálculo do indicador MACD: #include <IncOnRingBuffer\CMACDOnRingBuffer.mqh> CMACDOnRingBuffer macd; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| função de iteração do indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- Cálculo do indicador com base na série temporal do preço: macd.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- Usar os dados dos buffers anel do indicador "MACD" , // copiar os dados nos buffers do indicador: for(int i=start;i<rates_total;i++) { MainBuffer[i] = macd[rates_total-1-i]; // histograma do indicador SignalBuffer[i] = macd.signal[rates_total-1-i]; // linha de sinal do indicador } //--- Valor de retorno de prev_calculated para a próxima chamada: return(rates_total); }
Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.
Exemplos:
- O arquivo Test_MACD_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador com base na série temporal do preço. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado.
- O arquivo Test_MACD_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador MACD é calculado e desenhado. Em seguida, com base no buffer anel deste indicador, mais um indicador MACD é desenhado.
O resultado do trabalho do Test_MACD_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos
O resultado do trabalho do Test_MACD_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos
Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1361
Oscilador Índice de Desvio Médio Ergodico (MDI) por William Blau.PriceChannel Signal
Este indicador é a conversão do famoso indicador de Igorad nomeadamente PriceChannel_Signal_v1 com característica de reentrada.
Outra variação das Médias Móveis...Mean Deviation Index Blau_MDI
Mean Deviation Index (MDI) por William Blau.