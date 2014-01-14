CodeBaseSeções
Índice Candlestick Blau_CSI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
blau_csi.mq5 (10.57 KB) visualização
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) visualização
Autor: Andrey N. Bolkonsky

Índice Candlestick (CSI, baseado no Indicator Candlestick Momentum) descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

Os valores do Índice de Candlestick são normalizados (faixa de preço) e mapeado no intervalo [-100, 100]. Os valores positivos de CSI correspondem aos estados de sobrecompra do mercado, os valores negativos correspondem aos estados sobrevenda do mercado.

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_CSI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Índice Candlestick por Wiliam Blau

Índice Candlestick por Wiliam Blau

Cálculo:

Índice Candlestick é calculada pela fórmula:

                                         100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u)           100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                      EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)                  EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, then CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0

quando:

  • q - número de barras, utilizado na apuração do q-período Candlestick Momentum;
  • price1 - preço de fechamento;
  • price2 - preço de abertura q-barras atrás
  • cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - q-período Candlestick Momentum;
  • LL(q) - menor preço (barras q);
  • HH(q) - maior preço (barras q);
  • HH(q) - LL(q) - Intervalo de Preços (Q-bars);
  • CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - Candlestick Momentum triplamente suavizado;
  • EMA(...,r) - 1º suavização - EMA (r), aplicado a:
    1. Candlestick Momentum (q-bars);
    2. Faixa de Preço (barras q);
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - EMA (s), aplicada ao resultado da 1º suavização;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3º suavização - EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização.
Parâmetros de entrada:
  • q - número de barras, utilizado no cálculo do Candlestick Momentum (por padrão q = 1);
  • r - período de 1º EMA (r), aplicado ao Candlestick Momentum (por padrão r = 20);
  • s - período da 2ª EMA (s), aplicada ao resultado da 1 º suavização (por padrão s = 5);
  • u - período da 3º EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
  • AppliedPrice1 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice1 = PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice2 = PRICE_OPEN).
Nota:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
  • Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/379

