Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Índice Candlestick Blau_CSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1844
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Índice Candlestick (CSI, baseado no Indicator Candlestick Momentum) descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
Os valores do Índice de Candlestick são normalizados (faixa de preço) e mapeado no intervalo [-100, 100]. Os valores positivos de CSI correspondem aos estados de sobrecompra do mercado, os valores negativos correspondem aos estados sobrevenda do mercado.
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_CSI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Índice Candlestick por Wiliam Blau
Cálculo:
Índice Candlestick é calculada pela fórmula:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, then CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0
quando:
- q - número de barras, utilizado na apuração do q-período Candlestick Momentum;
- price1 - preço de fechamento;
- price2 - preço de abertura q-barras atrás
- cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - q-período Candlestick Momentum;
- LL(q) - menor preço (barras q);
- HH(q) - maior preço (barras q);
- HH(q) - LL(q) - Intervalo de Preços (Q-bars);
- CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - Candlestick Momentum triplamente suavizado;
- EMA(...,r) - 1º suavização - EMA (r), aplicado a:
- Candlestick Momentum (q-bars);
- Faixa de Preço (barras q);
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - EMA (s), aplicada ao resultado da 1º suavização;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3º suavização - EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização.
- q - número de barras, utilizado no cálculo do Candlestick Momentum (por padrão q = 1);
- r - período de 1º EMA (r), aplicado ao Candlestick Momentum (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA (s), aplicada ao resultado da 1 º suavização (por padrão s = 5);
- u - período da 3º EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
- AppliedPrice1 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice1 = PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice2 = PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
- Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/379
A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Oscilador Estocástico utilizando o algoritmo do buffer anel.Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI
Ergodic CMI-Oscillator por Willam Blau.
A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Oscilador de Média Móvel (Moving Average of Oscillator, OsMA) utilizando o algoritmo do buffer anel.Exp_VininI_Trend
O sistema de negociação Exp_VininI_Trend se baseia na variação da direção da tendência do indicador VininI_Trend.