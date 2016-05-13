Beschreibung

Diese Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Moving Average of Oszillator (Moving Average of Oszillator, OsMA) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.

Deklaration

class COsMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Titel

#include <IncOnRingBuffer\COsMAOnRingBuffer.mqh>

Die Datei der COsMAOnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Dateien mit den Ringbuffer, dem MACD und Moving Average Klassen sollten sich auch in diesem Ordner befinden.

Klassenmethoden

bool Init( int fast_period = 12 , int slow_period = 26 , int signal_period = 9 , ENUM_MA_METHOD fast_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD slow_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD signal_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index ); int BarsRequired(); string Name() string FastMethod() string SlowMethod() string SignalMethod() int FastPeriod() int SlowPeriod() int SignalPeriod() int Size();

Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:

#include <IncOnRingBuffer\C OsMA OnRingBuffer.mqh> C OsMA OnRingBuffer osma; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { osma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) OsMABuffer[i]=osma[rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.

Beispiele

Die Datei Test_OsMA_OnArrayRB.mq5 berechnet den Indikator auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert Die Datei Test_OsMA_OnValueRB.mq5 demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der OsMA Indikator berechnet und gezeichnet. Dann wird auf Basis des Ringbuffer dieses Indikators ein weiterer OsMA -Indikator gezeichnet.