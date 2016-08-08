説明

COsMAOnRingBufferクラスはリングバッファアルゴリズムを使用したオシレータ移動平均（Moving Average of Oscillator、OsMA） テクニカル指標の計算のために設計されています。

宣言

class COsMAOnRingBuffer : public CArrayRing

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\COsMAOnRingBuffer.mqh>

COsMAOnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダから2つのファイルがの例が説明に添付されています。リングバッファ、MACDと移動平均クラスファイルもこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

bool Init( int fast_period = 12 , int slow_period = 26 , int signal_period = 9 , ENUM_MA_METHOD fast_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD slow_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD signal_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index ); int BarsRequired(); string Name() string FastMethod() string SlowMethod() string SignalMethod() int FastPeriod() int SlowPeriod() int SignalPeriod() int Size();

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

#include <IncOnRingBuffer\C OsMA OnRingBuffer.mqh> C OsMA OnRingBuffer osma; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { osma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) OsMABuffer[i]=osma[rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

例示

Test_OsMA_OnArrayRB.mq5ファイルは価格の時系列に基づいて指標を計算します。 MainOnArray() メソッドの適用が実証されます。 Test_OsMA_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。 初めにOsMA指標が計算されて描画されます。この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのOsMA指標が算出されます。