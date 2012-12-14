Описание

Класс COsMAOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Декларация

class COsMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\COsMAOnRingBuffer.mqh>

Файл класса COsMAOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера, с классом MACD и с классом Moving Average тоже должны быть в этой папке.

Методы класса

bool Init( int fast_period = 12 , int slow_period = 26 , int signal_period = 9 , ENUM_MA_METHOD fast_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD slow_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD signal_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index );

int BarsRequired(); string Name() string FastMethod() string SlowMethod() string SignalMethod() int FastPeriod() int SlowPeriod() int SignalPeriod() int Size();

Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\C OsMA OnRingBuffer.mqh> C OsMA OnRingBuffer osma; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { osma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) OsMABuffer[i]=osma[rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

Файл Test_OsMA_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовых таймсерий. Демонстрируется применение метода MainOnArray() Файл Test_OsMA_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор OsMA. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один OsMA.