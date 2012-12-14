Ставь лайки и следи за новостями
Класс для построения OsCD с использованием кольцевого буфера - индикатор для MetaTrader 5
- 2317
-
Описание
Класс COsMAOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) с использованием алгоритма кольцевого буфера.
Декларация
class COsMAOnRingBuffer : public CArrayRing
Заголовок
#include <IncOnRingBuffer\COsMAOnRingBuffer.mqh>
Файл класса COsMAOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера, с классом MACD и с классом Moving Average тоже должны быть в этой папке.
Методы класса
//--- метод инициализации: bool Init( // возвращает false при ошибке, при успехе - true int fast_period = 12, // период сглаживания быстрой скользящей средней int slow_period = 26, // период сглаживания медленной скользящей средней int signal_period = 9, // период сглаживания для сигнальной скользящей средней ENUM_MA_METHOD fast_method = MODE_EMA, // метод сглаживания быстрой скользящей средней ENUM_MA_METHOD slow_method = MODE_EMA, // метод сглаживания медленной скользящей средней ENUM_MA_METHOD signal_method = MODE_SMA, // метод сглаживания для сигнальной средней int size_buffer = 256, // размер кольцевого буфера, количество хранимых данных bool as_series = false // true, если таймсерия, false - обычная индексация входных данных );
//--- метод расчета на основе таймсерии или индикаторного буфера: int MainOnArray( // возвращает количество обработанных элементов const int rates_total, // размер массива array[] const int prev_calculated, // обработано элементов на предыдущем вызове const double &array[] // массив входных значений );
//--- метод расчета на основе отдельных последовательных элементов массива double MainOnValue( // возвращает значение OsMA для заданного элемента const int rates_total, // размер массива const int prev_calculated, // обработано элементов массива const int begin, // откуда начинаются значимые данные массива const double value, // значение элемента массива const int index // индекс элемента );
//--- методы доступа к дынным: int BarsRequired(); // Возвращает необходимое количество баров для построения индикатора string Name() // Возвращает имя индикатора string FastMethod() // Возвращает метод сглаживания быстрой линии в виде текстовой строки string SlowMethod() // Возвращает метод сглаживания медленной линии в виде текстовой строки string SignalMethod() // Возвращает метод сглаживания сигнальной линии в виде текстовой строки int FastPeriod() // Возвращает период сглаживания быстрой линии int SlowPeriod() // Возвращает период сглаживания медленной линии int SignalPeriod() // Возвращает период сглаживания сигнальной линии int Size(); // Возвращает размер кольцевого буфера
Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:
//--- класс с методами расчета индикатора OsMA: #include <IncOnRingBuffer\COsMAOnRingBuffer.mqh> COsMAOnRingBuffer osma; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- расчет индикатора на основе ценовой таймсерии: osma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- используем данные из кольцевых буферов "osma", // скопируем данные в индикаторный буфер: for(int i=start;i<rates_total;i++) OsMABuffer[i]=osma[rates_total-1-i]; // гистограмма индикатора //--- return value of prev_calculated for next call: return(rates_total); }
Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.
Примеры
- Файл Test_OsMA_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовых таймсерий. Демонстрируется применение метода MainOnArray()
- Файл Test_OsMA_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор OsMA. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один OsMA.
Результат работы Test_OsMA_OnArrayRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов При написании кода использовались наработки MetaQuotes Software Corp., Integer и GODZILLA
Результат работы Test_OsMA_OnValueRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов
При написании кода использовались наработки MetaQuotes Software Corp., Integer и GODZILLA
