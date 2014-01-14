CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Candlestick Momentum Index Blau_CMI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2038
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
blau_cmi.mq5 (9.92 KB) visualização
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Candlestick Momentum Index (CMI, basedo no indicador Candlestick Momentum) descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_CMI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Os valores do indicador de Momentum Candlestick são normalizados (por valores absolutos) e mapeado no intervalo [-100, 100]. Devido à normalização, os valores positivos da CMI correspondem aos estados de sobrecompra do mercado, os valores negativos correspondem aos estados sobrevenda do mercado.

Índice Momentum Candlestick

Índice Momentum Candlestick

Cálculo:

O Índice Momentum Candlestick é calculada pela fórmula:

                                             100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u)              100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                               EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)         EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)

se EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)=0, então CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0

onde:

  • q - número de barras, utilizado na apuração do Candlestick Momentum;
  • price1 - preço de fechamento;
  • price2 - preço de abertura q-barras atrás
  • cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1] - Candlestick Momentum;
  • |cmtm(price1,pric2,q)| - valor absoluto de Candlestick Momentum;
  • CMtm(price,q,r,s,u) - Candlestick Momentum triplamente suavizado;
  • EMA(...,r) - 1º suavização de EMA (r), aplicado a:
    1. Candlestick Momentum;
    2. Valor absoluto de Candlestick Momentum;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - EMA (s), aplicada ao resultado da 1º suavização;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3º suavização - EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização.
Parâmetros de entrada:
  • q - número de barras, utilizado no cálculo do Candlestick Momentum (por padrão q = 1);
  • r - período de 1º EMA, aplicada ao Candlestick Momentum (por padrão r = 20);
  • s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
  • u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
  • AppliedPrice1 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice1 = PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice2 = PRICE_OPEN).
Nota:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
  • Min rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/378

Exp_VininI_Trend Exp_VininI_Trend

O sistema de negociação Exp_VininI_Trend se baseia na variação da direção da tendência do indicador VininI_Trend.

A classe para desenhar o indicador OsMA usando o buffer anel A classe para desenhar o indicador OsMA usando o buffer anel

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Oscilador de Média Móvel (Moving Average of Oscillator, OsMA) utilizando o algoritmo do buffer anel.

XMA_TrendSignal XMA_TrendSignal

Indicador que define os três estados do mercado.

Candlestick Momentum Blau_CMtm Candlestick Momentum Blau_CMtm

Indicador Candlestick Momentum por William Blau.