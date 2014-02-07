描述

COsMAOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法计算技术指标振荡移动平均 (Moving Average of Oscillator, OsMA).

声明

class COsMAOnRingBuffer : public CArrayRing

标题

#include <IncOnRingBuffer\COsMAOnRingBuffer.mqh>

COsMAOnRingBuffer.mqh 类文件应该被放置在 IncOnRingBuffer 文件夹下, 而该文件夹需要创建在 MQL5\Include\ 目录下. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区, MACD 和 移动平均 类文件也应该被放置在此文件夹下.

类方法

bool Init( int fast_period = 12 , int slow_period = 26 , int signal_period = 9 , ENUM_MA_METHOD fast_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD slow_method = MODE_EMA , ENUM_MA_METHOD signal_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index );

int BarsRequired(); string Name() string FastMethod() string SlowMethod() string SignalMethod() int FastPeriod() int SlowPeriod() int SignalPeriod() int Size();

以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:

#include <IncOnRingBuffer\C OsMA OnRingBuffer.mqh> C OsMA OnRingBuffer osma; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { osma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) OsMABuffer[i]=osma[rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.

例子

Test_OsMA_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用 Test_OsMA_OnValueRB.mq5 file 演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制 OsMA 指标. 然后基于此指标的环形缓冲区绘制另外一个 OsMA 指标.