请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
使用环形缓冲区绘制 OsCD 指标的类 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1856
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
描述
COsMAOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法计算技术指标振荡移动平均 (Moving Average of Oscillator, OsMA).
声明
class COsMAOnRingBuffer : public CArrayRing
标题
#include <IncOnRingBuffer\COsMAOnRingBuffer.mqh>
COsMAOnRingBuffer.mqh 类文件应该被放置在 IncOnRingBuffer 文件夹下, 而该文件夹需要创建在 MQL5\Include\ 目录下. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区, MACD 和 移动平均 类文件也应该被放置在此文件夹下.
类方法
//--- 初始化方法: bool Init( // 如果出错返回false, 成功返回true int fast_period = 12, // 快速移动平均平滑周期数 int slow_period = 26, // 慢速移动平均平滑周期数 int signal_period = 9, // 信号移动平均平滑周期数 ENUM_MA_METHOD fast_method = MODE_EMA, // 快速移动平均平滑方法 ENUM_MA_METHOD slow_method = MODE_EMA, // 慢速移动平均平滑方法 ENUM_MA_METHOD signal_method = MODE_SMA, // 信号移动平均平滑方法 int size_buffer = 256, // 环形缓冲区大小, 保存数据的数量 bool as_series = false // 如果是时间序列为true, 如果为通常输入数据索引方式则为false );
//--- 基于时间序列或指标缓冲区的计算的方法: int MainOnArray( // 返回处理过的元素数量 const int rates_total, // 数组 array[] 的大小 const int prev_calculated, // 前一次调用处理的元素数量 const double &array[] // 输入数值的数组 );
//--- 基于数组的独立序列元素的计算的方法 double MainOnValue( // 返回集合元素 OsMA 数值 const int rates_total, // 数组的大小 const int prev_calculated, // 处理过数组中的元素数量 const int begin, // 数组中的起点 const double value, // 数组中的元素 const int index // 元素索引 );
//--- 访问数据的方法: int BarsRequired(); // 返回绘制指标所需的柱数 string Name() // 返回指标名称 string FastMethod() // 返回快速线平滑方法的文字描述 string SlowMethod() // 返回慢速线平滑方法的文字描述 string SignalMethod() // 返回信号线平滑方法的文字描述 int FastPeriod() // 返回快速线平滑周期数 int SlowPeriod() // 返回慢速线平滑周期数 int SignalPeriod() // 返回信号线平滑周期数 int Size(); // 返回环形缓冲区的大小
以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:
//--- 计算 OsMA 指标方法的类: #include <IncOnRingBuffer\COsMAOnRingBuffer.mqh> COsMAOnRingBuffer osma; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- 基于价格时间序列计算指标: osma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- 使用来自 "osma" 环形缓冲区的数据, // 复制数据到指标缓冲区: for(int i=start;i<rates_total;i++) OsMABuffer[i]=osma[rates_total-1-i]; // indicator histogram //--- 返回 prev_calculated 的值以便下次调用: return(rates_total); }
请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.
例子
- Test_OsMA_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用
- Test_OsMA_OnValueRB.mq5 file 演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制 OsMA 指标. 然后基于此指标的环形缓冲区绘制另外一个 OsMA 指标.
Test_OsMA_OnArrayRB.mq5 使用 256 个元素大小的环形缓冲区的运行结果. 在MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.
Test_OsMA_OnValueRB.mq5 使用 256 个元素大小的环形缓冲区的运行结果.
Test_OsMA_OnArrayRB.mq5 使用 256 个元素大小的环形缓冲区的运行结果.
在MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1367
使用环形缓冲区绘制MACD的类
本类设计为使用环形缓冲区算法计算技术指标MACD(Moving Average Convergence/Divergence, MACD).枢轴点至 Html
本脚本计算市场观察中全部交易品种的枢轴点(Pivot Point)并在html文件中显示结果.
VIP_DSR
MetaTrader 的动态支持/阻力指标Schnick [支持矢量机器学习工具测试器]
本脚本用于演示矢量机器在解决分类类型难题中的强大作用.