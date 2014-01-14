Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VininI_Trend_LRMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1196
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Victor Nicolaev
Indicador de tendência que determina seus valores com base nos sinais da Média Móvel LRMA e um grupo de linhas de sinais, cujo os períodos variam em uma progressão aritmética.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19.09.2008.
Fig.1 Indicador VininI_Trend_LRMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1360
Sistema de negociação com base na Média Móvel CorrectedAverage.Mean Deviation Index Blau_MDI
Mean Deviation Index (MDI) por William Blau.
Oscilador Momentum estocástico por William Blau.VininI_Trend
Indicador de tendência que de determina seu valores com base nos sinais de um grupo de médias móveis, cujos períodos variam em uma progressão aritmética.