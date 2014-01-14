Autor: Andrey N. Bolkonsky

The Ergodic MDI (Mean Deviation Index, MDI) é um índice de desvio médio duplamente suavizado (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

O desvio médio é definido como a distância entre o preço de fechamento e média móvel exponencialmente, aplicado fechamento do preço.

A suavização leva a um atraso, que pode ser visto em pontos de inversão do preço. O valor do desvio médio mostra a distância entre o preço e a média móvel de r-período, aplicada ao preço.

mostra a distância entre o preço e a média móvel de r-período, aplicada ao preço. O sinal do desvio médio mostra a posição em relação ao preço da média móvel de r-período, aplicada ao preço: ela é positiva se o preço está abaixo da média móvel e negativa se o preço está abaixo do que a média móvel.

WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_MDI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Como usar:

Índice Desvio médio por William Blau

Cálculo:

O desvio médio é calculado pela fórmula:

md(price,r) = price - EMA(price,r)

onde:

price - preço de fechamento;

EMA(preço, r) - tendência do mercado, determinado pela média móvel exponencial com período r, aplicado ao preço.



índice de Desvio Médio é calculado pela fórmula:



MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)

onde:

price - preço de fechamento;

EMA(preço, r) - direção do mercado - 1º EMA suavizado de período r, aplicado ao preço;



md(price,r)=price-EMA(price,r) - desvio médio;

EMA(md(price,r),s) - 2º suavização - média móvel exponencial de período s, aplicada ao desvio médio;

EMA(EMA(md(price,r),s),u) - 3º suavização - média móvel exponencial de período u, aplicada ao resultado da 1º suavização;

r - período da 1º EMA, aplicada ao preço (por padrão r = 20);

s - período da 2ª EMA, aplicada ao desvio médio (por padrão s = 5);

u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da suavização (por padrão u = 3);

AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).