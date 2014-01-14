Participe de nossa página de fãs
Mean Deviation Index Blau_MDI - indicador para MetaTrader 5
Autor: Andrey N. Bolkonsky
The Ergodic MDI (Mean Deviation Index, MDI) é um índice de desvio médio duplamente suavizado (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
O desvio médio é definido como a distância entre o preço de fechamento e média móvel exponencialmente, aplicado fechamento do preço.
- A suavização leva a um atraso, que pode ser visto em pontos de inversão do preço. O valor do desvio médio mostra a distância entre o preço e a média móvel de r-período, aplicada ao preço.
- O sinal do desvio médio mostra a posição em relação ao preço da média móvel de r-período, aplicada ao preço: ela é positiva se o preço está abaixo da média móvel e negativa se o preço está abaixo do que a média móvel.
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_MDI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Índice Desvio médio por William Blau
Cálculo:
O desvio médio é calculado pela fórmula:
md(price,r) = price - EMA(price,r)
onde:
- price - preço de fechamento;
- EMA(preço, r) - tendência do mercado, determinado pela média móvel exponencial com período r, aplicado ao preço.
índice de Desvio Médio é calculado pela fórmula:
MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)
onde:
- price - preço de fechamento;
- EMA(preço, r) - direção do mercado - 1º EMA suavizado de período r, aplicado ao preço;
- md(price,r)=price-EMA(price,r) - desvio médio;
- EMA(md(price,r),s) - 2º suavização - média móvel exponencial de período s, aplicada ao desvio médio;
- EMA(EMA(md(price,r),s),u) - 3º suavização - média móvel exponencial de período u, aplicada ao resultado da 1º suavização;
- r - período da 1º EMA, aplicada ao preço (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao desvio médio (por padrão s = 5);
- u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da suavização (por padrão u = 3);
- AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
- r>1;
- s>0, u>0. If r, s or u =1, a suavização não é utilizada;
- Min. rates=(r+s+u-3+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/373
