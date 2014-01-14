CodeBaseSeções
Indicadores

Mean Deviation Index Blau_MDI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
1814
(20)
blau_mdi.mq5 (6.41 KB) visualização
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Andrey N. Bolkonsky

The Ergodic MDI (Mean Deviation Index, MDI) é um índice de desvio médio duplamente suavizado (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

O desvio médio é definido como a distância entre o preço de fechamento e média móvel exponencialmente, aplicado fechamento do preço.

  • A suavização leva a um atraso, que pode ser visto em pontos de inversão do preço. O valor do desvio médio mostra a distância entre o preço e a média móvel de r-período, aplicada ao preço.
  • O sinal do desvio médio mostra a posição em relação ao preço da média móvel de r-período, aplicada ao preço: ela é positiva se o preço está abaixo da média móvel e negativa se o preço está abaixo do que a média móvel.
Como usar:
  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_MDI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Índice Desvio médio por William Blau

Índice Desvio médio por William Blau

Cálculo:

O desvio médio é calculado pela fórmula:

md(price,r) = price - EMA(price,r)

onde:

  • price - preço de fechamento;
  • EMA(preço, r) - tendência do mercado, determinado pela média móvel exponencial com período r, aplicado ao preço.

índice de Desvio Médio é calculado pela fórmula:

MDI(price,r,s,u) = EMA(EMA( md(price,r) ,s),u) = EMA(EMA( price-EMA(price,r) ,s),u)

onde:

  • price - preço de fechamento;
  • EMA(preço, r) - direção do mercado - 1º EMA suavizado de período r, aplicado ao preço;
  • md(price,r)=price-EMA(price,r) - desvio médio;
  • EMA(md(price,r),s) - 2º suavização - média móvel exponencial de período s, aplicada ao desvio médio;
  • EMA(EMA(md(price,r),s),u) - 3º suavização - média móvel exponencial de período u, aplicada ao resultado da 1º suavização;
Parâmetros de entrada:
  • r - período da 1º EMA, aplicada ao preço (por padrão r = 20);
  • s - período da 2ª EMA, aplicada ao desvio médio (por padrão s = 5);
  • u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da suavização (por padrão u = 3);
  • AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
Nota:
  • r>1;
  • s>0, u>0.  If r, s or u =1, a suavização não é utilizada;
  • Min. rates=(r+s+u-3+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/373

