Oscilador Índice de Desvio Médio Ergodico Ergodic_MDI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Autor: Andrey N. Bolkonsky

O Oscilador MDI Ergodico por William Blau se baseia no Índice Desvio médio (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Uso:
  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_Ergodic_MDI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Cálculo:

O oscilador de Desvio Médio Ergodico é calculado da seguinte forma:

Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)

onde:

  • Ergodic_MDI() - Ergodico (indicador de desvio médio de MDI(price,r,s,u));
  • SignalLine() - Linha de Sinal - média móvel exponencial de um período ul , aplicado a ergodico;
  • ul - período de EMA de uma linha de sinal.
Parâmetros de entrada:
  • graphic plot #0 - Ergódica (Indicador desvio médio):
    • r - período da 1º EMA, aplicada ao preço (por padrão r = 20);
    • s - período da 2ª EMA, aplicada ao desvio médio (por padrão s = 5);
    • u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
  • graphic plot #1 - Linha de sinal:
    • ul - período EMA de uma linha de sinal, aplicada ao ergódica (por padrão ul = 3);
  • AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
Nota:
  • r>1;
  • s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
  • ul>0. Se ul = 1, a Linha de Sinal e o Índice de Desvio Médio são os mesmos;
  • Min. rates=(r+s+u+ul-4+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/374

