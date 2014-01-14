O MQL5 Wizard oferece uma oportunidade para criar uma estratégia utilizando diferentes módulos. Por exemplo, o módulo principal pode ser escrito pelo desenvolvedor, os outros módulos (gestão de dinheiro, trailing stop) podem ser desenvolvidos por outros programadores.

A estratégia implementada neste módulo é a seguinte: quando a barra de fora aparece, ele verifica se aconteceu o rompimento da barra do meio na direção da tendência e gera um sinal para abrir uma posição. A barra de fora (externa) é uma barra de alta, superior a máxima e a mínima da barra anterior e menor do que preço mínimo da barra anterior. O "rompimento" significa o cruzamento extremo da barra interior.

A direção da tendência depende da cor da barra exterior. A Posição é aberta após o término da barra com um sinal.



Exemplo de um sinal para abrir uma posição de compra:







Descrição dos sinais

Para utilizar o módulo, copie innerbarsignal.mqh para MQL5\Include\Expert\Signal\Mysignal.

Após o reinício do MetaEditor, o módulo irá aparecer:





Módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5



Resultados do backtesting histórico (EURUSD ,D1, 2010-2011):

Resultados do Teste



Parâmetros de entrada: