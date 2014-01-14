CodeBaseSeções
Bibliotecas

Classe de um módulo de sinais de negociação baseado no "no rompimento da barra do meio" na direção da tendência - biblioteca para MetaTrader 5

Aleksey Sergan
Visualizações:
1857
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
innerbarsignal.mqh (3.47 KB) visualização
\MQL5\Experts\
test_innerbarsignal.mq5 (6.85 KB) visualização
O MQL5 Wizard oferece uma oportunidade para criar uma estratégia utilizando diferentes módulos. Por exemplo, o módulo principal pode ser escrito pelo desenvolvedor, os outros módulos (gestão de dinheiro, trailing stop) podem ser desenvolvidos por outros programadores.

A estratégia implementada neste módulo é a seguinte: quando a barra de fora aparece, ele verifica se aconteceu o rompimento da barra do meio na direção da tendência e gera um sinal para abrir uma posição. A barra de fora (externa) é uma barra de alta, superior a máxima e a mínima da barra anterior e menor do que preço mínimo da barra anterior. O "rompimento" significa o cruzamento extremo da barra interior.

A direção da tendência depende da cor da barra exterior. A Posição é aberta após o término da barra com um sinal.

Exemplo de um sinal para abrir uma posição de compra:


Descrição dos sinais

Para utilizar o módulo, copie innerbarsignal.mqh para MQL5\Include\Expert\Signal\Mysignal.

Após o reinício do MetaEditor, o módulo irá aparecer:

Módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5

Resultados do backtesting histórico (EURUSD ,D1, 2010-2011):

Resultados do Teste

Parâmetros de entrada:

  • TakeProfit = 300;
  • StopLoss = 300;
  • Trailing Stop = 100.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/358

