Classe de um módulo de sinais de negociação baseado no "no rompimento da barra do meio" na direção da tendência - biblioteca para MetaTrader 5
O MQL5 Wizard oferece uma oportunidade para criar uma estratégia utilizando diferentes módulos. Por exemplo, o módulo principal pode ser escrito pelo desenvolvedor, os outros módulos (gestão de dinheiro, trailing stop) podem ser desenvolvidos por outros programadores.
A estratégia implementada neste módulo é a seguinte: quando a barra de fora aparece, ele verifica se aconteceu o rompimento da barra do meio na direção da tendência e gera um sinal para abrir uma posição. A barra de fora (externa) é uma barra de alta, superior a máxima e a mínima da barra anterior e menor do que preço mínimo da barra anterior. O "rompimento" significa o cruzamento extremo da barra interior.
A direção da tendência depende da cor da barra exterior. A Posição é aberta após o término da barra com um sinal.
Exemplo de um sinal para abrir uma posição de compra:
Descrição dos sinais
Para utilizar o módulo, copie innerbarsignal.mqh para MQL5\Include\Expert\Signal\Mysignal.
Após o reinício do MetaEditor, o módulo irá aparecer:
Módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5
Resultados do backtesting histórico (EURUSD ,D1, 2010-2011):
Resultados do Teste
Parâmetros de entrada:
- TakeProfit = 300;
- StopLoss = 300;
- Trailing Stop = 100.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/358
