CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Blau_Mtm - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1352
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
blau_mtm.mq5 (6.41 KB) visualização
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Indicador Momentum por William Blau (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Em contraste com o indicador padrão embutido iMomentum, ele calcula a variação de preço absoluto. Além disso, ele utiliza técnicas de suavização.

Instalação:

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_Mtm.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Momentum de William Blau

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/360

Índice de Disparidade Índice de Disparidade

Costuma-se dizer que os modelos de candles de reversão devem ser aplicados apenas quando o mercado está no nível da Máxima/Mínima do preço.

Exp_ColorLeManTrend Exp_ColorLeManTrend

O sistema de negociação Exp_ColorLeManTrend se baseia nas variações da direção da tendência exibidos pelo indicador ColorLeManTrend.

i-KlPrice i-KlPrice

Indicador de tendência baseado no Canal Avançado de Keltner.

EA_OBJPROP_CHART_ID EA_OBJPROP_CHART_ID

Este Expert Advisor é uma demonstração de como trabalhar com objetos OBJ_CHART como gráficos convencionais. Você pode definir configurações de cores personalizadas, anexar indicadores etc.