Blau_Mtm - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1352
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Indicador Momentum por William Blau (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Em contraste com o indicador padrão embutido iMomentum, ele calcula a variação de preço absoluto. Além disso, ele utiliza técnicas de suavização.
Instalação:
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_Mtm.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/360
