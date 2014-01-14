Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
EA_OBJPROP_CHART_ID - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1210
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Você quer colocar um objeto gráfico (OBJ_CHART) no gráfico e usá-lo como um gráfico convencional? Isso é possível.
A única coisa que você precisa é o identificador do objeto OBJ_CHART. Usando as Operações de Gráfico, você pode adicionar ou excluir indicadores (ChartIndicatorAdd() e ChartIndicatorDelete()), configurar gráficos Períodos, Ativos etc.
O Expert Advisor EA_OBJPROP_CHART_ID, faz as seguintes ações:
- Adiciona um indicador PriceChannel, incluído no pacote padrão do terminal cliente (localizado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples);
- Cria uma sub-janela usando o indicador Subwindow (copiar Subwindow.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators);
- Cria um objeto (na sub-janela) do tipo OBJ_CHART com um gráfico do ativo, usando períodos D1 e H4;
- Para cada objeto do tipo OBJ_CHART, acrescenta-se um indicador Price_Channel com parâmetros padrão e muda a cor de fundo.
Ao se excluir a partir do gráfico, ele exclui todos os indicadores criados:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- delete objects // ObjectDelete(0,D1); // ObjectDelete(0,H4); //--- delete subwindow ChartIndicatorDelete(0,subwindow_ID,"Subwindow"); //--- delete PriceChannel indicator from the main window //--- its short name with default parameters is "Price Channel(22)" ChartIndicatorDelete(0,0,"Price Channel(22)"); }
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/359
Indicador de tendência baseado no Canal Avançado de Keltner.Blau_Mtm
Indicador Momentum por William Blau.
A estratégia é o seguinte: quando a barra de fora aparece, ele verifica se aconteceu o rompimento da barra do meio na direção da tendência e gera um sinal para abrir uma posição. Módulo de sinais de negociação compatível com a nova versão do Assistente MQL5.STALIN
Os sinais de compra/venda do indicador são baseados no cruzamento de duas Médias Móveis de diferentes períodos.