EA_OBJPROP_CHART_ID - expert para MetaTrader 5

Você quer colocar um objeto gráfico (OBJ_CHART) no gráfico e usá-lo como um gráfico convencional? Isso é possível.

A única coisa que você precisa é o identificador do objeto OBJ_CHART. Usando as Operações de Gráfico, você pode adicionar ou excluir indicadores (ChartIndicatorAdd() e ChartIndicatorDelete()), configurar gráficos Períodos, Ativos etc.

EA_OBJPROP_CHART_ID

O Expert Advisor EA_OBJPROP_CHART_ID, faz as seguintes ações:

  • Adiciona um indicador PriceChannel, incluído no pacote padrão do terminal cliente (localizado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examples);
  • Cria uma sub-janela usando o indicador Subwindow (copiar Subwindow.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators);
  • Cria um objeto (na sub-janela) do tipo OBJ_CHART com um gráfico do ativo, usando períodos D1 e H4;
  • Para cada objeto do tipo OBJ_CHART, acrescenta-se um indicador Price_Channel com parâmetros padrão e muda a cor de fundo.

Ao se excluir a partir do gráfico, ele exclui todos os indicadores criados:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- delete objects
//  ObjectDelete(0,D1);
//  ObjectDelete(0,H4);
//--- delete subwindow
   ChartIndicatorDelete(0,subwindow_ID,"Subwindow");
//--- delete PriceChannel indicator from the main window
//--- its short name with default parameters is "Price Channel(22)"
   ChartIndicatorDelete(0,0,"Price Channel(22)");
  }

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/359

