Costuma-se dizer que os modelos de candles de reversão devem ser aplicados apenas quando o mercado está no nível da Máxima/Mínima do preço. O indicador Índice de Disparidade é usado para definir estes níveis. Ou seja, quando as barras do histograma são azul e elevando-se acima do nível da sobre-compra, você deve procurar as combinações de velas que sinalizam reversão de baixa. E, vice-versa, se as barras do histograma descem abaixo do nível sobre-vendido e mudam a cor para vermelho,então deve ser procurado se coincidem com algum modelo de candles de reversão de alta.

Embora você possa usar um nível fixo sobre-vendido/sobre-comprado (3-10 por cento são dependentes do mercado e dos parâmetros de indicadores), este níveis de versão são calculados dinamicamente. O comportamento é o seguinte:

calcula o valor absoluto da variação de preço em porcentagem em cada barra.

calcula o valor médio dessas mudanças para o período estabelecido e multiplica-o pelo coeficiente. O valor recebido é o nível sobre-comprado. O mesmo valor com um sinal negativo é o nível sobre-vendido

Recomendações: