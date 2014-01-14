Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Índice de Disparidade - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3512
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Costuma-se dizer que os modelos de candles de reversão devem ser aplicados apenas quando o mercado está no nível da Máxima/Mínima do preço. O indicador Índice de Disparidade é usado para definir estes níveis. Ou seja, quando as barras do histograma são azul e elevando-se acima do nível da sobre-compra, você deve procurar as combinações de velas que sinalizam reversão de baixa. E, vice-versa, se as barras do histograma descem abaixo do nível sobre-vendido e mudam a cor para vermelho,então deve ser procurado se coincidem com algum modelo de candles de reversão de alta.
Embora você possa usar um nível fixo sobre-vendido/sobre-comprado (3-10 por cento são dependentes do mercado e dos parâmetros de indicadores), este níveis de versão são calculados dinamicamente. O comportamento é o seguinte:
- calcula o valor absoluto da variação de preço em porcentagem em cada barra.
- calcula o valor médio dessas mudanças para o período estabelecido e multiplica-o pelo coeficiente. O valor recebido é o nível sobre-comprado. O mesmo valor com um sinal negativo é o nível sobre-vendido
Recomendações:
- Quando os níveis de sobrecompra/sobrevenda são superados, então é recomendado o uso de uma combinação entre os modelos de candles.
- Quando o índice de diferença é entre os níveis de sobre-compra/sobre-venda, ele pode servir para definir uma tendência. Aumentado o índice, então indica o mercado de touro, diminuindo o índice, então indica o mercado de urso.
- Uma outra forma de aplicação é a negociação de divergência.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1353
O sistema de negociação Exp_ColorLeManTrend se baseia nas variações da direção da tendência exibidos pelo indicador ColorLeManTrend.Blau_TSI
Indicador Índice de Força verdadeira (TSI) por William Blau.