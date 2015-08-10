CodeBaseSeções
Exp_ColorZerolagMomentumOSMA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
723
(17)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorzerolagmomentumosma.mq5 (9.85 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagmomentumosma.mq5 (7.11 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagMomentumOSMA baseia-se na mudança da direção do histograma ColorZerolagMomentumOSMA. O sinal é formado quando uma barra se fechar, isso é, se houver uma mudança na direção do oscilador.

Este Expert Advisor requer o arquivo ColorZerolagMomentumOSMA.ex5 do indicador compilado para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014 no GBPJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13340

