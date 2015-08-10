Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorZerolagX10MA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 982
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Esta variante do indicador Média Móvel é calculada com base em cinco médias móveis.
Todas as variáveis editáveis são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis são interdependentes, em certa medida, assim, você deve ajustá-los com mais cuidado!
As variáveis de entrada FactorN representam a unidade de peso da média móvel com o número N sendo o valor total do indicador.
O indicador utiliza as classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie ele para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador ColorZerolagX10MA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13347
O indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagMomentumOSMA de dez períodos diferentes.MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
O indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagMomentumOSMA de dez períodos diferentes.
O indicador ColorJLaguerre com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.ColorJMomentum_HTF
O indicador ColorJMomentum com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.