ColorZerolagX10MA - indicador para MetaTrader 5

Esta variante do indicador Média Móvel é calculada com base em cinco médias móveis.

Todas as variáveis ​​editáveis ​​são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis ​​são interdependentes, em certa medida, assim, você deve ajustá-los com mais cuidado!

As variáveis ​​de entrada FactorN representam a unidade de peso da média móvel com o número N sendo o valor total do indicador.

O indicador utiliza as classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie ele para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador ColorZerolagX10MA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13347

ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

O indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagMomentumOSMA de dez períodos diferentes.

MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

O indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagMomentumOSMA de dez períodos diferentes.

ColorJLaguerre_HTF ColorJLaguerre_HTF

O indicador ColorJLaguerre com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ColorJMomentum_HTF ColorJMomentum_HTF

O indicador ColorJMomentum com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.