Esta variante do indicador Média Móvel é calculada com base em cinco médias móveis.

Todas as variáveis ​​editáveis ​​são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis ​​são interdependentes, em certa medida, assim, você deve ajustá-los com mais cuidado!

As variáveis ​​de entrada FactorN representam a unidade de peso da média móvel com o número N sendo o valor total do indicador.

O indicador utiliza as classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie ele para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador ColorZerolagX10MA