Exp_ColorStepXCCX - expert para MetaTrader 5
- 937
Sistema de negociação baseado no indicador ColorStepXCCX. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem se altera.
Coloque o arquivo compilado ColorStepXCCX.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo
Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1312
