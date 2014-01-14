CodeBaseSeções
TANGO - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

MetaQL

Este indicador de sinal em setas utiliza a convergência e divergência entre o indicador RSI (se utiliza o fechamento do preço). O indicador RSI é calculado pelo fechamento do preço.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.06.2009.   

Fig.1 Indicador TANGO

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1308

