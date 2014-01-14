Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TANGO - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1466
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
MetaQL
Este indicador de sinal em setas utiliza a convergência e divergência entre o indicador RSI (se utiliza o fechamento do preço). O indicador RSI é calculado pelo fechamento do preço.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.06.2009.
Fig.1 Indicador TANGO
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1308
ytg_Alert_New_Bar
Som sinalizador que alerta a aparição de uma nova barra.RSI_MA_LevelSignal
Indicador da série "Assistentes do Trader" desenhado com base em duas médias móveis e o RSI.
Exp_XRVI
Sistema de negociação baseado no oscilador XRVI.ytg_Change_Price_Percent
Este indicador exibe a variação de preço em percentagem para quatro ativos financeiros selecionados.