MetaQL

Este indicador de sinal em setas utiliza a convergência e divergência entre o indicador RSI (se utiliza o fechamento do preço). O indicador RSI é calculado pelo fechamento do preço.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.06.2009.

Fig.1 Indicador TANGO