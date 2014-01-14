Autor real:

Svinozavr

A base do canal ZigZag não é fixa, sendo seu limiar calculado pelo indicador SAR Parabólico. Por analogia, os stops são fixos e limiares rastreadas (stops).

A configuração do indicador é realizada pelo parâmetro de entrada padrão do parabólico (Passo e Máxima). Ao lado, foi acrescentado uma restrição com a largura mínima disponível do canal para remover os mercados lateralizados. Ele é definido em pontos.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 17.06.2009.

Fig.1 Indicador ChanellOnParabolic