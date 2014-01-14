Participe de nossa página de fãs
ChanellOnParabolic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1403
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Svinozavr
A base do canal ZigZag não é fixa, sendo seu limiar calculado pelo indicador SAR Parabólico. Por analogia, os stops são fixos e limiares rastreadas (stops).
A configuração do indicador é realizada pelo parâmetro de entrada padrão do parabólico (Passo e Máxima). Ao lado, foi acrescentado uma restrição com a largura mínima disponível do canal para remover os mercados lateralizados. Ele é definido em pontos.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 17.06.2009.
Fig.1 Indicador ChanellOnParabolic
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1313
