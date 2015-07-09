CodeBaseSeções
AroonOscillatorTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Atualizado:
O indicador AroonOscillatorTrend_x10 mostra a posição do oscilador AroonOscillator de dez períodos diferentes.

Se o oscilador está posicionado abaixo do nível de sobre-venda, os quadrados coloridos são pintados em rosa pálido, se ele está acima do nível de sobre-compra, os quadrados são pintadas em verde claro. Caso contrário, as quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Fig.1. O indicador AroonOscillatorTrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13097

