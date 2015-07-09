O indicador XMA_Ishimoku com indicação adicional da tendência de força usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador XMA_Ishimoku está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, em seguida, um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção da tendência atual.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Se o desvio padrão se tornar mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, em seguida, o tamanho do ponto aumenta. Assim, ficamos com 3 níveis de indicação da força de tendência:

Fraca - sem pontos; Médio - pequenos pontos coloridos; Forte - grandes pontos coloridos.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador ColorXMA_Ishimoku_StDev

