ColorXMA_Ishimoku_StDev - indicador para MetaTrader 5
- 1007
-
O indicador XMA_Ishimoku com indicação adicional da tendência de força usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador XMA_Ishimoku está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, em seguida, um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção da tendência atual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente do filtro da lei quadrática 1 input double dK2=2.5; // Coeficiente do filtro da lei quadrática 2
Se o desvio padrão se tornar mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, em seguida, o tamanho do ponto aumenta. Assim, ficamos com 3 níveis de indicação da força de tendência:
- Fraca - sem pontos;
- Médio - pequenos pontos coloridos;
- Forte - grandes pontos coloridos.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador ColorXMA_Ishimoku_StDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13095
