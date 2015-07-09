Participe de nossa página de fãs
AnchoredMomentumCandle - indicador para MetaTrader 5
- 1176
-
O indicador AnchoredMomentum implementado como uma seqüência de velas. As velas aparecem como um resultado da timeseries de preços relevantes processados pelo algoritmo AnchoredMomentum. Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Este indicador requer o arquivo do indicador AnchoredMomentum.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador AnchoredMomentumCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13094
