CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AnchoredMomentumCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1176
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador AnchoredMomentum implementado como uma seqüência de velas. As velas aparecem como um resultado da timeseries de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo AnchoredMomentum. Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Este indicador requer o arquivo do indicador AnchoredMomentum.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador AnchoredMomentumCandle

Fig.1. O indicador AnchoredMomentumCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13094

ADXCrossing_HTF_Signal ADXCrossing_HTF_Signal

O indicador ADXCrossing_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal com base no indicador ADXCrossing.

Donchian_Fibo_Clouds_HTF Donchian_Fibo_Clouds_HTF

O indicador Donchian_Fibo_Clouds com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ColorXMA_Ishimoku_StDev ColorXMA_Ishimoku_StDev

O indicador XMA_Ishimoku com indicação adicional da tendência de força usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

MultiAroonOscillatorTrend_x10 MultiAroonOscillatorTrend_x10

O indicador MultiAroonOscillatorTrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador AroonOscillator de dez períodos diferentes.