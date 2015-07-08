Participe de nossa página de fãs
MultiBullsBearsEyesTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
O indicador MultiBullsBearsEyesTrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador BullsBearsEyes de dez períodos diferentes.
Cada uma das dez linhas indicador corresponde a um indicador separado. Se o oscilador está posicionado abaixo do nível de sobre-venda, as linhas são pintadas em cor de rosa, se ele está acima do nível de sobre-compra, as linhas são pintadas em azul claro. Caso contrário, as linhas são cinza. Os pontos coloridos em linhas aparecem quando a barra do período correspondente muda.
Este indicador requer o arquivo do indicador BullsBearsEyes.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador MultiBullsBearsEyesTrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13026
