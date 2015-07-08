Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BullsBearsEyes_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1136
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador BullsBearsEyes com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
Este indicador requer o arquivo do indicador BullsBearsEyes.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador BullsBearsEyes_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13027
O indicador MultiBullsBearsEyesTrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador BullsBearsEyes de dez períodos diferentes.BullsBearsEyesTrend_x10
O indicador BullsBearsEyesTrend_x10 mostra a posição do oscilador BullsBearsEyes de dez períodos diferentes.
O indicador ChandelExit com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.ChandeQStick_HTF
O indicador ChandeQStick com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.