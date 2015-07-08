Como um daytrader com dois anos de experiência, eu sei como é importante prever com precisão o movimento do preço dentro de um dia. A previsão incorreta da direção do preço intraday pode produzir resultados muito tristes, mesmo quando se usa um bom dinheiro ou um sistema de gestão de risco. E se você tivesse vários desses dias em uma fila? Isso pode se tornar um problema psicológico colocando forte pressão sobre um trader. Durante o desenvolvimento do meu sistema de negociação, eu tive que inventar métodos para superar esse problema. E aqui eu quero compartilhar a minha idéia mais interessante.

Eu apresento-lhe um indicador simples que coloca um nível horizontal em um gráfico. Eu diria que é um nível de atenção. Então, qual é este nível e como ele é calculado? É tudo muito simples - eu tomo um valor de 10 dias do indicador ATR, em um intervalo diário, é claro, e se o dia anterior do símbolo, que eu negociei, estava crescendo, eu subtraio esse valor do ATR de seu preço máximo. Se o dia estava caindo, então eu adiciono o valor do ATR ao seu preço mínimo. Então eu desenho um nível horizontal através de um desses valores.

Se eu negociar por uma tendência de alta, e o preço cai abaixo do nível de atenção, eu paro todas as operações de negociação, porque é óbvio que a situação do mercado mudou e não coincide com o plano de negócio original. Eu não tenho que perder dinheiro comprando em uma tendência que provavelmente foi revertida ou durante o seu período de correção.

Esta ideia simples tem me salvado um monte de dinheiro em ordens de stop que seria acionada se eu não usasse esse indicador.

Imagens:

Fig.1. Gráfico intraday do contrato de futuros do índice RTS e o nível de atenção

Fig.2. Gráfico H1 do contrato de futuros do índice RTS e o nível de atenção

O código em si é muito simples, eu usei as classes CList e CObjectHLine da biblioteca padrão para criar e gerenciar os objetos gráficos rapidamente.

Dicas:

Se você previu uma tendência de alta, e o preço passou o nível de atenção no sentido inverso, você deve parar de negociar e revisar o seu plano de negociação, e também abster-se de uma futura compra.

Se você previu uma tendência de baixa, e o preço passou o nível de atenção no sentido inverso, você deve parar de negociar e revisar o seu plano de negociação, e também abster-se de uma futura venda.

Configurações do indicador: