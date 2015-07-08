Participe de nossa página de fãs
Chande_Kroll_Stop_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
965
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador Chande_Kroll_Stop_v1 com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador Chande_Kroll_Stop_v1.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador Chande_Kroll_Stop_v1_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13005
