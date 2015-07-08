CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BlauTStochI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
831
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador BlauTStochI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

Este indicador requer o arquivo do indicador BlauTStochI.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador BlauTStochI_HTF

Fig.1. O indicador BlauTStochI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13002

BlauTVI_HTF BlauTVI_HTF

O indicador BlauTVI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

BinaryWave_HTF_Signal BinaryWave_HTF_Signal

O indicador BinaryWave_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal com base no indicador BinaryWaveSign.

Exp_BlauTVI Exp_BlauTVI

O Expert Advisor Exp_BlauTVI se baseia em sinais gerados pelo indicador de tendência BlauTVI.

Chande_Kroll_Stop_v1_HTF Chande_Kroll_Stop_v1_HTF

O indicador Chande_Kroll_Stop_v1 com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.