BlauTStochI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 831
O indicador BlauTStochI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
Este indicador requer o arquivo do indicador BlauTStochI.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador BlauTStochI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13002
