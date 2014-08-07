Participe de nossa página de fãs
BlauTVI - indicador para MetaTrader 5
- 1755
-
O Indicador Volume de tick do livro "Momentum, Direction and Divergence" de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador BlauTVI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11437
O objetivo do código é demonstrar como é fácil criar escalas de cor, gradientes de cor e mapas de calor (heatmaps) com a linguagem MQL5.Range_Rider_HTF
O indicador Range_Rider com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.
O indicador true range (variação real) normalizado por Larry Williams.ATR_Normalize_HTF
O indicador ATR_Normalize com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.