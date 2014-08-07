CodeBaseSeções
BlauTVI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1755
(45)
blautvi.mq5 (7.86 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
O Indicador Volume de tick do livro "Momentum, Direction and Divergence" de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador BlauTVI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11437

