BlauTVI_HTF - indicador para MetaTrader 5
881
- 881
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador BlauTVI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
Este indicador requer o arquivo do indicador BlauTVI.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador BlauTVI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13001
