BinaryWave_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador Beginner_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal gerado pelo indicador BinaryWaveSign na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação colorida de tendência ou da direção da negociação. Ele também desencadeia alertas e toca sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. A sua cor e sentido correspondem à direção da negociação.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Os parâmetros de entrada de BinaryWaveSign: 
    input string Symbol_="";                               // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Período de cálculo dos indicadores
//--- Peso dos indicadores. Se zero, o indicador não participa no cálculo da onda
input double WeightMA    = 1.0;
input double WeightMACD  = 1.0;
input double WeightOsMA  = 1.0;
input double WeightCCI   = 1.0;
input double WeightMOM   = 1.0;
input double WeightRSI   = 1.0;
input double WeightADX   = 1.0;
//---- Parâmetros da Média Móvel
input int   MAPeriod=13;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE;
//---- Parâmetros do MACD
input int   FastMACD     = 12;
input int   SlowMACD     = 26;
input int   SignalMACD   = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE   PriceMACD=PRICE_CLOSE;
//---- Parâmetros OsMA
input int   FastPeriod   = 12;
input int   SlowPeriod   = 26;
input int   SignalPeriod = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE   OsMAPrice=PRICE_CLOSE;
//---- Parâmetros CCI
input int   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;
//---- Parâmetros do Momentum
input int   MOMPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MOMPrice=PRICE_CLOSE;
//---- Parâmetros do RSI
input int   RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
//---- Parâmetros do ADX
input int   ADXPeriod=14;
//---- Suavização da onda
input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; // Método de média
input int bLength=5;  // Profundidade da suavização                    
input int bPhase=100; // Parâmetro de suavização
                      // Para JJMA, ele varia dentro do intervalo de -100 ... +100 e influencia na qualidade do processo transiente;
  2. Os parâmetros de entrada do indicador BinaryWave_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:
    //---- Configurações de exibição do indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indicador nomes das etiquetas
input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen;               // Cor do símbolo de alta
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Cor do símbolo de baixa
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamanho do símbolo do sinal
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // Mostra o nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto
input uint X_=0;                                       // Deslocamento Horizontal
input uint Y_=20;                                      // Deslocamento vertical
  3. Os parâmetros de entrada do indicador BinaryWave_HTF_Signal que são necessárias para desencadear alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de Disparo
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas

Se vários indicadores BinaryWave_HTF_Signal são para serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor da variável de string Symbols_Sirname (indicador nome das etiquetas).

Este indicador requer o arquivo do indicador BinaryWaveSign.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig.1. BinaryWave_HTF_Signal. Sinal de tendência de continuação

Fig.2. O indicador BinaryWave_HTF_Signal. Sinal para negociar

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12997

