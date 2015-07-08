O indicador Beginner_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal gerado pelo indicador BinaryWaveSign na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação colorida de tendência ou da direção da negociação. Ele também desencadeia alertas e toca sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. A sua cor e sentido correspondem à direção da negociação.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Os parâmetros de entrada de BinaryWaveSign: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double WeightMA = 1.0 ; input double WeightMACD = 1.0 ; input double WeightOsMA = 1.0 ; input double WeightCCI = 1.0 ; input double WeightMOM = 1.0 ; input double WeightRSI = 1.0 ; input double WeightADX = 1.0 ; input int MAPeriod= 13 ; input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice= PRICE_CLOSE ; input int FastMACD = 12 ; input int SlowMACD = 26 ; input int SignalMACD = 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE PriceMACD= PRICE_CLOSE ; input int FastPeriod = 12 ; input int SlowPeriod = 26 ; input int SignalPeriod = 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE OsMAPrice= PRICE_CLOSE ; input int CCIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice= PRICE_MEDIAN ; input int MOMPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE MOMPrice= PRICE_CLOSE ; input int RSIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input int ADXPeriod= 14 ; input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; input int bLength= 5 ; input int bPhase= 100 ; Os parâmetros de entrada do indicador BinaryWave_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrLimeGreen ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Os parâmetros de entrada do indicador BinaryWave_HTF_Signal que são necessárias para desencadear alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Se vários indicadores BinaryWave_HTF_Signal são para serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor da variável de string Symbols_Sirname (indicador nome das etiquetas).

Este indicador requer o arquivo do indicador BinaryWaveSign.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig.1. BinaryWave_HTF_Signal. Sinal de tendência de continuação

Fig.2. O indicador BinaryWave_HTF_Signal. Sinal para negociar