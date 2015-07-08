Participe de nossa página de fãs
O indicador Beginner_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal gerado pelo indicador BinaryWaveSign na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação colorida de tendência ou da direção da negociação. Ele também desencadeia alertas e toca sinais de áudio.
Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostra uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. A sua cor e sentido correspondem à direção da negociação.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Os parâmetros de entrada de BinaryWaveSign:
input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período de cálculo dos indicadores //--- Peso dos indicadores. Se zero, o indicador não participa no cálculo da onda input double WeightMA = 1.0; input double WeightMACD = 1.0; input double WeightOsMA = 1.0; input double WeightCCI = 1.0; input double WeightMOM = 1.0; input double WeightRSI = 1.0; input double WeightADX = 1.0; //---- Parâmetros da Média Móvel input int MAPeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; //---- Parâmetros do MACD input int FastMACD = 12; input int SlowMACD = 26; input int SignalMACD = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE PriceMACD=PRICE_CLOSE; //---- Parâmetros OsMA input int FastPeriod = 12; input int SlowPeriod = 26; input int SignalPeriod = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE OsMAPrice=PRICE_CLOSE; //---- Parâmetros CCI input int CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; //---- Parâmetros do Momentum input int MOMPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE MOMPrice=PRICE_CLOSE; //---- Parâmetros do RSI input int RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //---- Parâmetros do ADX input int ADXPeriod=14; //---- Suavização da onda input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; // Método de média input int bLength=5; // Profundidade da suavização input int bPhase=100; // Parâmetro de suavização // Para JJMA, ele varia dentro do intervalo de -100 ... +100 e influencia na qualidade do processo transiente;
- Os parâmetros de entrada do indicador BinaryWave_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:
//---- Configurações de exibição do indicador input uint SignalBar=0; // Número barra para obter um sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indicador nomes das etiquetas input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen; // Cor do símbolo de alta input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Cor do símbolo de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo do sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Mostra o nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto input uint X_=0; // Deslocamento Horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Os parâmetros de entrada do indicador BinaryWave_HTF_Signal que são necessárias para desencadear alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de Disparo input uint AlertCount=0; // Número de alertas
Se vários indicadores BinaryWave_HTF_Signal são para serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor da variável de string Symbols_Sirname (indicador nome das etiquetas).
Este indicador requer o arquivo do indicador BinaryWaveSign.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Imagens:
Fig.1. BinaryWave_HTF_Signal. Sinal de tendência de continuação
Fig.2. O indicador BinaryWave_HTF_Signal. Sinal para negociar
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12997
