MultiMFITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

O indicador MultiMFITrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador MFI de dez períodos diferentes.

Cada uma das dez linhas indicador corresponde a um indicador separado. Se o oscilador está posicionado mais abaixo do nível de sobre-venda, as linhas são pintadas em ouro, se ele está acima do nível de sobre-compra, as linhas são pintadas em azul. Caso contrário, as linhas são cinza. Os pontos coloridos em linhas aparecem quando a barra do período correspondente muda.

Fig.1. O indicador MultiMFITrend_x10

Fig.1. O indicador MultiMFITrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12993

