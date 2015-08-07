Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BinaryWave_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1094
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador BinaryWave_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador BinaryWaveSign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.
Si en la barra elegida continúa la tendencia, entonces el indicador da la señal por medio de un objeto gráfico en forma de flecha, dirigida a la derecha, y cuyo color se corresponderá con la dirección de la tendencia. Si en la barra elegida ha tenido lugar un cambio de tendencia, entonces el indicador da una señal por medio de un objeto en forma de flecha, representada en diagonal, y cuyo color y dirección se corresponderán con la dirección de la ejecución de la operación.
Los parámetros de entrada del indicador se pueden dividir en tres grandes grupos:
- Parámetros de entrada del indicador BinaryWaveSign:
input string Symbol_=""; // Activo financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Marco temporal para el cálculo del indicador //--- peso de los indicadores. Si es cero, entonces el indicador no participa en el cáculo de la onda input double WeightMA = 1.0; input double WeightMACD = 1.0; input double WeightOsMA = 1.0; input double WeightCCI = 1.0; input double WeightMOM = 1.0; input double WeightRSI = 1.0; input double WeightADX = 1.0; //---- parámetros de la media móvil input int MAPeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; //---- parámetros de MACD input int FastMACD = 12; input int SlowMACD = 26; input int SignalMACD = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE PriceMACD=PRICE_CLOSE; //---- parámetros de OsMA input int FastPeriod = 12; input int SlowPeriod = 26; input int SignalPeriod = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE OsMAPrice=PRICE_CLOSE; //---- parámetros de CCI input int CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; //---- parámetros de Moment input int MOMPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE MOMPrice=PRICE_CLOSE; //---- parámetros de RSI input int RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //---- parámetros de ADX input int ADXPeriod=14; //---- activación de la suavización de la onda input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; // Método de promediación input int bLength=5; // Profundidad de la suavización input int bPhase=100; // Parámetro de suavización // para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso
- Parámetros de entrada del indicador BinaryWave_HTF_Signal, imprescindibles para la representación visual del indicador:
//---ajustes para la representación visual del indicador input uint SignalBar=0; // Número de barra para la obtención de la señal (0 - barra actual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Número para las marcas del indicador input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen; // Color del símbolo de crecimiento input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Color del símbolo de caída input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamaño de los símbolos de la señal input uint Font_Size=10; // Tamaño de la fuente del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento del nombre en horizontal input int Y_1=-15; // Desplazamiento del nombre en vertical input bool ShowIndName=true; // Representación del nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ángulo de ubicación input uint X_=0; // Desplazamiento en horizontal input uint Y_=20; // Desplazamiento en vertical
- Parámetros de entrada del indicador BinaryWave_HTF_Signal, necesarios para mostrar alertas o señales sonoras:
//---- ajustes de las alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante de indicación de activación input uint AlertCount=0; // Cantidad de alertas indicadas
Si se presupone el uso de varios indicadores BinaryWave_HTF_Signal en un gráfico, entonces cada uno de ellos deberá tener su propio valor de variable de línea Symbols_Sirname (nombre de la bandera del indicador).
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador BinaryWaveSign.mq5.
Imágenes:
Fig. 1. BinaryWave_HTF_Signal. Señal de continuación de la tendencia
Fig.2. Indicador BinaryWave_HTF_Signal. Señal de finalización de la operación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12997
El indicador MultiStochasticTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador Stochastic de diez marcos temporales diferentes.MultiMFITrend_x10
El indicador MultiMFITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador MFI de diez marcos temporales diferentes.
Indicador BlauTVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.BlauTStochI_HTF
Indicador BlauTStochI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.