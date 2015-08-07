CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BinaryWave_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1094
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
binarywavesign.mq5 (16.74 KB) ver
binarywave_htf_signal.mq5 (16.65 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador BinaryWave_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador BinaryWaveSign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

Si en la barra elegida continúa la tendencia, entonces el indicador da la señal por medio de un objeto gráfico en forma de flecha, dirigida a la derecha, y cuyo color se corresponderá con la dirección de la tendencia. Si en la barra elegida ha tenido lugar un cambio de tendencia, entonces el indicador da una señal por medio de un objeto en forma de flecha, representada en diagonal, y cuyo color y dirección se corresponderán con la dirección de la ejecución de la operación.

Los parámetros de entrada del indicador se pueden dividir en tres grandes grupos:

  1. Parámetros de entrada del indicador BinaryWaveSign: 
    input string Symbol_="";                               // Activo financiero
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Marco temporal para el cálculo del indicador
//--- peso de los indicadores. Si es cero, entonces el indicador no participa en el cáculo de la onda
input double WeightMA    = 1.0;
input double WeightMACD  = 1.0;
input double WeightOsMA  = 1.0;
input double WeightCCI   = 1.0;
input double WeightMOM   = 1.0;
input double WeightRSI   = 1.0;
input double WeightADX   = 1.0;
//---- parámetros de la media móvil
input int   MAPeriod=13;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE;
//---- parámetros de MACD
input int   FastMACD     = 12;
input int   SlowMACD     = 26;
input int   SignalMACD   = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE   PriceMACD=PRICE_CLOSE;
//---- parámetros de OsMA
input int   FastPeriod   = 12;
input int   SlowPeriod   = 26;
input int   SignalPeriod = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE   OsMAPrice=PRICE_CLOSE;
//---- parámetros de CCI
input int   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;
//---- parámetros de Moment
input int   MOMPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MOMPrice=PRICE_CLOSE;
//---- parámetros de RSI
input int   RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
//---- parámetros de ADX
input int   ADXPeriod=14;
//---- activación de la suavización de la onda
input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; // Método de promediación
input int bLength=5;  // Profundidad de la suavización                    
input int bPhase=100; // Parámetro de suavización
                      // para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso
  2. Parámetros de entrada del indicador BinaryWave_HTF_Signal, imprescindibles para la representación visual del indicador:
    //---ajustes para la representación visual del indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número de barra para la obtención de la señal (0 - barra actual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Número para las marcas del indicador
input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen;               // Color del símbolo de crecimiento
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Color del símbolo de caída
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Color del nombre del indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamaño de los símbolos de la señal
input uint Font_Size=10;                               // Tamaño de la fuente del nombre del indicador
input int X_1=5;                                       // Desplazamiento del nombre en horizontal
input int Y_1=-15;                                     // Desplazamiento del nombre en vertical
input bool ShowIndName=true;                           // Representación del nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ángulo de ubicación
input uint X_=0;                                       // Desplazamiento en horizontal
input uint Y_=20;                                      // Desplazamiento en vertical
  3. Parámetros de entrada del indicador BinaryWave_HTF_Signal, necesarios para mostrar alertas o señales sonoras:
    //---- ajustes de las alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Variante de indicación de activación
input uint AlertCount=0;                     // Cantidad de alertas indicadas

Si se presupone el uso de varios indicadores BinaryWave_HTF_Signal en un gráfico, entonces cada uno de ellos deberá tener su propio valor de variable de línea Symbols_Sirname (nombre de la bandera del indicador).

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador BinaryWaveSign.mq5.

Imágenes:

Fig. 1. BinaryWave_HTF_Signal. Señal de continuación de la tendencia

Fig. 1. BinaryWave_HTF_Signal. Señal de continuación de la tendencia

Fig.2. Indicador BinaryWave_HTF_Signal. Señal de finalización de la operación

Fig.2. Indicador BinaryWave_HTF_Signal. Señal de finalización de la operación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12997

MultiStochasticTrend_x10 MultiStochasticTrend_x10

El indicador MultiStochasticTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador Stochastic de diez marcos temporales diferentes.

MultiMFITrend_x10 MultiMFITrend_x10

El indicador MultiMFITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador MFI de diez marcos temporales diferentes.

BlauTVI_HTF BlauTVI_HTF

Indicador BlauTVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

BlauTStochI_HTF BlauTStochI_HTF

Indicador BlauTStochI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.