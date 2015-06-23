CodeBaseSeções
BinaryWaveSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

LeMan

O indicador de sinal tipo Semáforo é ativado quando a média BinaryWave muda de direção.

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".

Fig.1. O indicador BinaryWaveSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12996

