ポケットに対して
インディケータ

BinaryWave_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
973
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

BinaryWave_HTF_Signal指標は BinaryWaveSign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートをトリガーして音声シグナルを再生します。

選択されたバーでトレンドが続いた場合は指標は右矢印を表示します。その色は、トレンドの方向に対応します。選択されたバーでトレンドが変われば、指標は斜め矢印を表示します。その色と方向は、約定の方向に対応します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. BinaryWaveSign入力パラメータ： 
    input string Symbol_="";                               // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指標計算のための時間軸
//--- 指標の重みこの指標はゼロ値の場合には波の計算に関与しません。
input double WeightMA    = 1.0;
input double WeightMACD  = 1.0;
input double WeightOsMA  = 1.0;
input double WeightCCI   = 1.0;
input double WeightMOM   = 1.0;
input double WeightRSI   = 1.0;
input double WeightADX   = 1.0;
//---- 移動平均パラメータ
input int   MAPeriod=13;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE;
//---- MACDパラメータ
input int   FastMACD     = 12;
input int   SlowMACD     = 26;
input int   SignalMACD   = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE   PriceMACD=PRICE_CLOSE;
//---- OsMAパラメータ
input int   FastPeriod   = 12;
input int   SlowPeriod   = 26;
input int   SignalPeriod = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE   OsMAPrice=PRICE_CLOSE;
//---- CCIパラメータ
input int   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;
//---- モメンタムパラメータ
input int   MOMPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MOMPrice=PRICE_CLOSE;
//---- RSI パラメータ
input int   RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
//---- ADX パラメータ
input int   ADXPeriod=14;
//---- 波の平滑化
input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; // 平均化手法

input int bLength=5;  // 平滑化の深さ
input int bPhase=100; // 平滑化パラメータ
                      //---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
  2. 指標の可視化に必要なBinaryWave_HTF_Signal指標入力パラメータ：
    //---- 指標表示の設定
input uint SignalBar=0;                                // シグナル取得のためのバー番号 (0は現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指標ラベル名
input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen;               // 上昇銘柄の色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指標名の色
input uint Symbols_Size=60;                            // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=10;                               // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                       // 名前の横オフセット
input int Y_1=-15;                                     // 名前の縦オフセット
input bool ShowIndName=true;                           // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー
input uint X_=0;                                       // 横のオフセット
input uint Y_=20;                                      // 縦のオフセット
  3. アラートトリガと音声シグナルに必要なBinaryWave_HTF_Signal指標の入力パラメータ：
    //---- アラートの設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // トリガオプション
input uint AlertCount=0;                     // アラート数

１つのチャートで複数の BinaryWave_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

この指標はコンパイルされたBinaryWaveSign.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　BinaryWave_HTF_Signalトレンド継続のシグナル

図2　BinaryWave_HTF_Signal指標約定シグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12997

BinaryWaveSign BinaryWaveSign

BinaryWave指標が方向を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標

MultiStochasticTrend_x10 MultiStochasticTrend_x10

MultiStochasticTrend_x10指標は、10の異なる時間枠のストキャスティックすの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

BlauTVI_HTF BlauTVI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauTVI指標

BlauTStochI_HTF BlauTStochI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauTStochI指標