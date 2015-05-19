Ставь лайки и следи за новостями
BinaryWave_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2725
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор BinaryWave_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора BinaryWaveSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки, направленной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.
Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:
- Входные параметры индикатора BinaryWaveSign:
input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора //--- вес индикаторов. Если ноль, индикатор не участвует в расчете волны input double WeightMA = 1.0; input double WeightMACD = 1.0; input double WeightOsMA = 1.0; input double WeightCCI = 1.0; input double WeightMOM = 1.0; input double WeightRSI = 1.0; input double WeightADX = 1.0; //---- параметры скользящего среднего input int MAPeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; //---- параметры MACD input int FastMACD = 12; input int SlowMACD = 26; input int SignalMACD = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE PriceMACD=PRICE_CLOSE; //---- параметры OsMA input int FastPeriod = 12; input int SlowPeriod = 26; input int SignalPeriod = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE OsMAPrice=PRICE_CLOSE; //---- параметры CCI input int CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; //---- параметры Момента input int MOMPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE MOMPrice=PRICE_CLOSE; //---- параметры RSI input int RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //---- параметры ADX input int ADXPeriod=14; //---- включение сглаживания волны input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; // Метод усреднения input int bLength=5; // Глубина сглаживания input int bPhase=100; // Параметр сглаживания // для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса
- Входные параметры индикатора BinaryWave_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Название для меток индикатора input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen; // Цвет символа роста input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Цвет символа падения input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=60; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=10; // Размер шрифта названия индикатора input int X_1=5; // Смещение названия по горизонтали input int Y_1=-15; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=20; // Смещение по вертикали
- Входные параметры индикатора BinaryWave_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
//---- настройки алертов input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов
Если предполагается использование нескольких индикаторов BinaryWave_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора BinaryWaveSign.mq5.
Рис.1. BinaryWave_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда
Рис.2. Индикатор BinaryWave_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Chande_Kroll_Stop_v1.Chande_Kroll_Stop_v1_HTF
Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор MultiBullsBearsEyesTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора BullsBearsEyes с десяти различных таймфреймов.BullsBearsEyes_HTF
Индикатор BullsBearsEyes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.