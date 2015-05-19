CodeBaseРазделы
Индикаторы

BinaryWave_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор BinaryWave_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора BinaryWaveSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки, направленной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора BinaryWaveSign: 
    input string Symbol_="";                               // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Таймфрейм для расчета индикатора
//--- вес индикаторов. Если ноль, индикатор не участвует в расчете волны
input double WeightMA    = 1.0;
input double WeightMACD  = 1.0;
input double WeightOsMA  = 1.0;
input double WeightCCI   = 1.0;
input double WeightMOM   = 1.0;
input double WeightRSI   = 1.0;
input double WeightADX   = 1.0;
//---- параметры скользящего среднего
input int   MAPeriod=13;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE;
//---- параметры MACD
input int   FastMACD     = 12;
input int   SlowMACD     = 26;
input int   SignalMACD   = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE   PriceMACD=PRICE_CLOSE;
//---- параметры OsMA
input int   FastPeriod   = 12;
input int   SlowPeriod   = 26;
input int   SignalPeriod = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE   OsMAPrice=PRICE_CLOSE;
//---- параметры CCI
input int   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;
//---- параметры Момента
input int   MOMPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MOMPrice=PRICE_CLOSE;
//---- параметры RSI
input int   RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
//---- параметры ADX
input int   ADXPeriod=14;
//---- включение сглаживания волны
input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; // Метод усреднения
input int bLength=5;  // Глубина сглаживания                    
input int bPhase=100; // Параметр сглаживания
                      // для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса
  2. Входные параметры индикатора BinaryWave_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Название для меток индикатора
input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen;               // Цвет символа роста
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Цвет символа падения
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                            // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                               // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                       // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                     // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                           // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                                       // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                      // Смещение по вертикали
  3. Входные параметры индикатора BinaryWave_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов BinaryWave_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора BinaryWaveSign.mq5.

Рис.1. BinaryWave_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда

Рис.2. Индикатор BinaryWave_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки

