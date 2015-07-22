指标 Beginner_HTF_Signal 显示趋势方向或 BinaryWaveSign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示右箭头。它的颜色与趋势方向对应。当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示对角线箭头。它的颜色与方向对应于交易方向。

所有输入参数可分为三大组:

BinaryWaveSign 的输入参数: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double WeightMA = 1.0 ; input double WeightMACD = 1.0 ; input double WeightOsMA = 1.0 ; input double WeightCCI = 1.0 ; input double WeightMOM = 1.0 ; input double WeightRSI = 1.0 ; input double WeightADX = 1.0 ; input int MAPeriod= 13 ; input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice= PRICE_CLOSE ; input int FastMACD = 12 ; input int SlowMACD = 26 ; input int SignalMACD = 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE PriceMACD= PRICE_CLOSE ; input int FastPeriod = 12 ; input int SlowPeriod = 26 ; input int SignalPeriod = 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE OsMAPrice= PRICE_CLOSE ; input int CCIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice= PRICE_MEDIAN ; input int MOMPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE MOMPrice= PRICE_CLOSE ; input int RSIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input int ADXPeriod= 14 ; input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; input int bLength= 5 ; input int bPhase= 100 ; BinaryWave_HTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrLimeGreen ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; BinaryWave_HTF_Signal 指标触发提示和声音信号所需的输入参数:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

如果在同一图表上使用若干 BinaryWave_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。

此指标需要编译的指标文件 BinaryWaveSign.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. BinaryWave_HTF_Signal. 趋势持续信号

图例.2. BinaryWave_HTF_Signal 指标。交易信号