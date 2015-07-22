请观看如何免费下载自动交易
指标 Beginner_HTF_Signal 显示趋势方向或 BinaryWaveSign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。
当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示右箭头。它的颜色与趋势方向对应。当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示对角线箭头。它的颜色与方向对应于交易方向。
所有输入参数可分为三大组:
- BinaryWaveSign 的输入参数:
input string Symbol_=""; // 金融工具 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算的时间帧 //--- 指标权重。若为零, 指标不参与波浪计算 input double WeightMA = 1.0; input double WeightMACD = 1.0; input double WeightOsMA = 1.0; input double WeightCCI = 1.0; input double WeightMOM = 1.0; input double WeightRSI = 1.0; input double WeightADX = 1.0; //---- 移动均线参数 input int MAPeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; //---- MACD 参数 input int FastMACD = 12; input int SlowMACD = 26; input int SignalMACD = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE PriceMACD=PRICE_CLOSE; //---- OsMA 参数 input int FastPeriod = 12; input int SlowPeriod = 26; input int SignalPeriod = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE OsMAPrice=PRICE_CLOSE; //---- CCI 参数 input int CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; //---- 冲量参数 input int MOMPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE MOMPrice=PRICE_CLOSE; //---- RSI 参数 input int RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //---- ADX 参数 input int ADXPeriod=14; //---- 波浪参数 input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; // 平均方法 input int bLength=5; // 平滑深度 input int bPhase=100; // 平滑参数 // 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质;
- BinaryWave_HTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 获取信号的柱线号码 (0 - 当前柱线) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名 input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen; // 上行趋势符号颜色 input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // 下行趋势符号颜色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名字体大小 input int X_1=5; // 水平名称位移 input int Y_1=-15; // 垂直名称位移 input bool ShowIndName=true; // 显示指标名 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 坐落边角 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=20; // 垂直位移
- BinaryWave_HTF_Signal 指标触发提示和声音信号所需的输入参数:
//---- 提示设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 触发选项 input uint AlertCount=0; // 提示次数
如果在同一图表上使用若干 BinaryWave_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。
此指标需要编译的指标文件 BinaryWaveSign.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. BinaryWave_HTF_Signal. 趋势持续信号
图例.2. BinaryWave_HTF_Signal 指标。交易信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12997
