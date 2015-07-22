代码库部分
指标 Beginner_HTF_Signal 显示趋势方向或 BinaryWaveSign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示右箭头。它的颜色与趋势方向对应。当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示对角线箭头。它的颜色与方向对应于交易方向。

所有输入参数可分为三大组:

  1. BinaryWaveSign 的输入参数: 
    input string Symbol_="";                               // 金融工具
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指标计算的时间帧
//--- 指标权重。若为零, 指标不参与波浪计算
input double WeightMA    = 1.0;
input double WeightMACD  = 1.0;
input double WeightOsMA  = 1.0;
input double WeightCCI   = 1.0;
input double WeightMOM   = 1.0;
input double WeightRSI   = 1.0;
input double WeightADX   = 1.0;
//---- 移动均线参数
input int   MAPeriod=13;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE;
//---- MACD 参数
input int   FastMACD     = 12;
input int   SlowMACD     = 26;
input int   SignalMACD   = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE   PriceMACD=PRICE_CLOSE;
//---- OsMA 参数
input int   FastPeriod   = 12;
input int   SlowPeriod   = 26;
input int   SignalPeriod = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE   OsMAPrice=PRICE_CLOSE;
//---- CCI 参数
input int   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;
//---- 冲量参数
input int   MOMPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MOMPrice=PRICE_CLOSE;
//---- RSI 参数
input int   RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
//---- ADX 参数
input int   ADXPeriod=14;
//---- 波浪参数
input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; // 平均方法
input int bLength=5;  // 平滑深度
input int bPhase=100; // 平滑参数
                      // 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质;
  2. BinaryWave_HTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 获取信号的柱线号码 (0 - 当前柱线)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名
input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen;               // 上行趋势符号颜色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 下行趋势符号颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名字体大小
input int X_1=5;                                       // 水平名称位移
input int Y_1=-15;                                     // 垂直名称位移
input bool ShowIndName=true;                           // 显示指标名
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 坐落边角
input uint X_=0;                                       // 水平位移
input uint Y_=20;                                      // 垂直位移
  3. BinaryWave_HTF_Signal 指标触发提示和声音信号所需的输入参数:
    //---- 提示设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 触发选项
input uint AlertCount=0;                     // 提示次数

如果在同一图表上使用若干 BinaryWave_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。

此指标需要编译的指标文件 BinaryWaveSign.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. BinaryWave_HTF_Signal. 趋势持续信号

图例.2. BinaryWave_HTF_Signal 指标。交易信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12997

