O indicador MultiStochasticTrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador estocástico de dez períodos diferentes.

Cada uma das dez linhas indicador corresponde a um indicador separado. Se o oscilador está posicionado abaixo do nível de sobre-venda, as linhas são pintadas em cor de rosa, se ele está acima do nível de sobre-compra, as linhas são pintadas em verde escuro. Caso contrário, as linhas são cinza. Os pontos coloridos em linhas aparecem quando a barra do período correspondente muda.

Fig.1. O indicador MultiStochasticTrend_x10