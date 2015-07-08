CodeBaseSeções
MultiStochasticTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1080
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
O indicador MultiStochasticTrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador estocástico de dez períodos diferentes.

Cada uma das dez linhas indicador corresponde a um indicador separado. Se o oscilador está posicionado abaixo do nível de sobre-venda, as linhas são pintadas em cor de rosa, se ele está acima do nível de sobre-compra, as linhas são pintadas em verde escuro. Caso contrário, as linhas são cinza. Os pontos coloridos em linhas aparecem quando a barra do período correspondente muda.

Fig.1. O indicador MultiStochasticTrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12995

