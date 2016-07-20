und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Beginner_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des BinaryWaveSign Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.
Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.
Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.
- Die Eingabeparameter des BinaryWaveSign:
input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung //--- Wichtungen des Indikators. Der Indikator wird dann nicht in die Berechnung einbezogen, wenn der Wert Null ist input double WeightMA = 1.0; input double WeightMACD = 1.0; input double WeightOsMA = 1.0; input double WeightCCI = 1.0; input double WeightMOM = 1.0; input double WeightRSI = 1.0; input double WeightADX = 1.0; //---- Parameter des gleitenden Durchschnitts input int MAPeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; //---- MACD Parameter input int FastMACD = 12; input int SlowMACD = 26; input int SignalMACD = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE PriceMACD=PRICE_CLOSE; //---- OsMA Parameter input int FastPeriod = 12; input int SlowPeriod = 26; input int SignalPeriod = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE OsMAPrice=PRICE_CLOSE; //---- CCI Parameter input int CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; //---- Momentum Parameter input int MOMPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE MOMPrice=PRICE_CLOSE; //---- RSI Parameter input int RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //---- ADX Parameter input int ADXPeriod=14; //---- Glättung der Wellen input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; // Glättungsverfahren input int bLength=5; // Glättungslänge input int bPhase=100; // Glättungsparameter // für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges;
- Die Eingabeparameter des BinaryWave_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
//---- Indikator Anzeige-Werte input uint SignalBar=0; // Index der Bar für das Signal (0 ist die aktuelle Bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indikator Anzeigenname input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen; // Symbolfarbe des Aufwärtstrends input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Farbe Abwärtstrend input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Farbe Indikatorname input uint Symbols_Size=60; // Größe des Signalsymbols input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_1=5; // Horizontaler Versatz des Namens input int Y_1=-15; // Vertikaler Versatz des Namens input bool ShowIndName=true; // Zeigen des Indikatornamens input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke input uint X_=0; // Horizontaler Versatz input uint Y_=20; // Vertikaler Versatz
- Diese Eingabeparameter des BinaryWave_HTF_Signal Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale:
//---- Einstellungen der Warnungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Optionen zur Auslösung input uint AlertCount=0; // Anzahl der Warnungen
Im Fall, dass der BinaryWave_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) mehrfach verwendet werden.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei BinaryWaveSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. BinaryWave_HTF_Signal. Ein Signal der Trendfortsetzung
Abb.2. The BinaryWave_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12997
