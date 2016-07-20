CodeBaseKategorien
Der Beginner_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des BinaryWaveSign Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.

Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

  1. Die Eingabeparameter des BinaryWaveSign: 
    input string Symbol_="";                               // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung
//--- Wichtungen des Indikators. Der Indikator wird dann nicht in die Berechnung einbezogen, wenn der Wert Null ist
input double WeightMA    = 1.0;
input double WeightMACD  = 1.0;
input double WeightOsMA  = 1.0;
input double WeightCCI   = 1.0;
input double WeightMOM   = 1.0;
input double WeightRSI   = 1.0;
input double WeightADX   = 1.0;
//---- Parameter des gleitenden Durchschnitts
input int   MAPeriod=13;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE;
//---- MACD  Parameter
input int   FastMACD     = 12;
input int   SlowMACD     = 26;
input int   SignalMACD   = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE   PriceMACD=PRICE_CLOSE;
//---- OsMA  Parameter
input int   FastPeriod   = 12;
input int   SlowPeriod   = 26;
input int   SignalPeriod = 9;
input ENUM_APPLIED_PRICE   OsMAPrice=PRICE_CLOSE;
//---- CCI  Parameter
input int   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;
//---- Momentum  Parameter
input int   MOMPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MOMPrice=PRICE_CLOSE;
//---- RSI  Parameter
input int   RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
//---- ADX  Parameter
input int   ADXPeriod=14;
//---- Glättung der Wellen
input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; // Glättungsverfahren
input int bLength=5;  // Glättungslänge                    
input int bPhase=100; // Glättungsparameter
                                          // für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges;
  2. Die Eingabeparameter des BinaryWave_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
    //---- Indikator Anzeige-Werte
input uint SignalBar=0;                                // Index der Bar für das Signal (0 ist die aktuelle Bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indikator Anzeigenname
input color Upsymbol_Color=clrLimeGreen;               // Symbolfarbe des Aufwärtstrends
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Farbe Abwärtstrend
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Farbe Indikatorname
input uint Symbols_Size=60;                            // Größe des Signalsymbols
input uint Font_Size=10;                               // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_1=5;                                       // Horizontaler Versatz des Namens
input int Y_1=-15;                                     // Vertikaler Versatz des Namens
input bool ShowIndName=true;                           // Zeigen des Indikatornamens
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke
input uint X_=0;                                       // Horizontaler Versatz
input uint Y_=20;                                      // Vertikaler Versatz
  3. Diese Eingabeparameter des BinaryWave_HTF_Signal Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale:
    //---- Einstellungen der Warnungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Optionen zur Auslösung
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl der Warnungen

Im Fall, dass der BinaryWave_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) mehrfach verwendet werden.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei BinaryWaveSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. BinaryWave_HTF_Signal. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb.2. The BinaryWave_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12997

