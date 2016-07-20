Der Beginner_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des BinaryWaveSign Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.

Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

Die Eingabeparameter des BinaryWaveSign: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double WeightMA = 1.0 ; input double WeightMACD = 1.0 ; input double WeightOsMA = 1.0 ; input double WeightCCI = 1.0 ; input double WeightMOM = 1.0 ; input double WeightRSI = 1.0 ; input double WeightADX = 1.0 ; input int MAPeriod= 13 ; input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice= PRICE_CLOSE ; input int FastMACD = 12 ; input int SlowMACD = 26 ; input int SignalMACD = 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE PriceMACD= PRICE_CLOSE ; input int FastPeriod = 12 ; input int SlowPeriod = 26 ; input int SignalPeriod = 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE OsMAPrice= PRICE_CLOSE ; input int CCIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice= PRICE_MEDIAN ; input int MOMPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE MOMPrice= PRICE_CLOSE ; input int RSIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input int ADXPeriod= 14 ; input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA; input int bLength= 5 ; input int bPhase= 100 ; Die Eingabeparameter des BinaryWave_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrLimeGreen ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Diese Eingabeparameter des BinaryWave_HTF_Signal Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Im Fall, dass der BinaryWave_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) mehrfach verwendet werden.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei BinaryWaveSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. BinaryWave_HTF_Signal. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb.2. The BinaryWave_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt