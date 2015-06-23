CodeBaseSeções
BinaryWave_StDev - indicador para MetaTrader 5

O indicador BinaryWave mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador BinaryWave está entre os valores dos parâmetros dK1 e dK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção atualizada da tendência.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente filtro da lei quadrática 1
input double dK2=2.5;  // Coeficiente filtro da lei quadrática 2

Se o desvio padrão se torna mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então o tamanho do ponto aumenta. Assim, ficamos com 3 níveis de Indicação de força da tendência:

  1. Fracas - sem pontos;
  2. Médio - pequenos pontos coloridos;
  3. Fortes - grandes pontos coloridos.

Fig.1. O indicador BinaryWave_StDev

