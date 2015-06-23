Participe de nossa página de fãs
BinaryWave_StDev - indicador para MetaTrader 5
- 1466
Autor real:
LeMan
O indicador BinaryWave mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador BinaryWave está entre os valores dos parâmetros dK1 e dK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção atualizada da tendência.
input double dK1=1.5; // Coeficiente filtro da lei quadrática 1 input double dK2=2.5; // Coeficiente filtro da lei quadrática 2
Se o desvio padrão se torna mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então o tamanho do ponto aumenta. Assim, ficamos com 3 níveis de Indicação de força da tendência:
- Fracas - sem pontos;
- Médio - pequenos pontos coloridos;
- Fortes - grandes pontos coloridos.
Fig.1. O indicador BinaryWave_StDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12970
