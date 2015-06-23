Participe de nossa página de fãs
RSITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- 1328
-
O indicador RSITrend_x10 mostra a posição do oscilador RSI em dez timeframes diferentes.
Se o oscilador estiver posicionado abaixo do nível sobrevendido, os quadrados são pintados em vermelho, se estiver acima do nível sobrecomprado, são pintados em azul médio. Caso contrário, os quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.
Fig.1. O indicador RSITrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12985
O indicador CandleTrend_x10 mostra o movimento dos preços em dez timeframes diferentes.Donchian Fibo
Indicador Donchian Channels com níveis Fibonacci.
O indicador MultiRSITrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador RSI em dez timeframes diferentes.MultiRVITrend_x10
O indicador MultiRVITrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador RVI em dez timeframes diferentes.