CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RSITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1328
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) visualização
rsitrend_x10.mq5 (11.32 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador RSITrend_x10 mostra a posição do oscilador RSI em dez timeframes diferentes.

Se o oscilador estiver posicionado abaixo do nível sobrevendido, os quadrados são pintados em vermelho, se estiver acima do nível sobrecomprado, são pintados em azul médio. Caso contrário, os quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Fig.1. O indicador RSITrend_x10

Fig.1. O indicador RSITrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12985

CandleTrend_x10 CandleTrend_x10

O indicador CandleTrend_x10 mostra o movimento dos preços em dez timeframes diferentes.

Donchian Fibo Donchian Fibo

Indicador Donchian Channels com níveis Fibonacci.

MultiRSITrend_x10 MultiRSITrend_x10

O indicador MultiRSITrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador RSI em dez timeframes diferentes.

MultiRVITrend_x10 MultiRVITrend_x10

O indicador MultiRVITrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador RVI em dez timeframes diferentes.